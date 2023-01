Nowe ustalenia GUR: Putin by nie żył, gdyby nie zachodni lekarze

Już nie tylko eksperci ankietowani przez Atlantic Council i specjalista ds. Ukrainy z Rutgers University wieszczą upadek Rosji. Były doradca Władimira Putina i politolog blisko związany z Kremlem zdradził w niedawnej rozmowie z Business Online, że jego zdaniem „Rosja okazała się słaba”. Siergiej Markow zwrócił uwagę, że inwazja na Ukrainę, zaplanowana jako błyskawiczny blitzkrieg, przekształciła się w „długotrwałą operację” z setkami tysięcy ofiar, milionami uchodźców i realną groźbą klęski militarnej.

Wojna w Ukrainie. GUR: gdyby nie zachodni lekarze, Putin by nie żył

W podobnym tonie wypowiadał się były członek rosyjskiej Dumy, który przyznał, że najchętniej zobaczyłby Władimira Putina w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze. Wątpi jednak, by było to możliwe. – On nie dożyje swoich kolejnych urodzin – przekonywał Ilia Ponomariow.

Od początku rosyjskiej inwazji pojawia się pytanie o zdrowie Władimira Putina. Temat ten wraca w miarę kolejnych porażek jego wojsk. Nowe światło na sprawę rzucił zastępca szefa Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy (GUR), który w wywiadzie dla portalu informacyjnego „Delfi” przekazał, że Putin „leczy się u najlepszych zachodnich lekarzy, więc żyje”. Wadim Skibicki ocenił, że w momencie, gdyby „zabrali się na niego” rosyjscy lekarze, to „wszystko skończyłoby się szybciej”.

Zdrowie Władimira Putina. Nowe ustalenia wywiadu

W tym kontekście Skibicki zwrócił też uwagę na postępujący na Kremlu rozłam. – Nominacja Gierasimowa po raz kolejny wskazuje na duże nieporozumienia w rosyjskim kierownictwie. Próbują umniejszyć rolę Prigożyna, a samego Prigożyna usunąć, bo zaczął zyskiwać wpływy, ludzie stoją za nim. Prędzej czy później rozpocznie się demontaż, bo ktoś jest winny sytuacji, w jakiej znalazła się Federacja Rosyjska – ocenił.

Tego samego zdania jest szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, który w opublikowanym z początkiem stycznia w wywiadzie dla ABC News stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin jest ciężko chory. – Chorował od dłuższego czasu. Jestem pewien, że ma raka. Myślę, że umrze bardzo szybko – powiedział.

„Gwiazda Prigożyna zaczyna gasnąć”. Putin podjął odpowiednie działania