Łukaszenka podjął decyzję ws. białoruskiej granicy. „Ochrona przed zagrożeniem z ziemi i powietrza”

Choć poniedziałkowa decyzja Łukaszenki nie jest niczym nowym, bo samozwańczy prezydent Białorusi podpisuje stosowne rozporządzenie co roku, to – na co zwraca uwagę agencja Bielta – tym razem ochrona granicy będzie następować zarówno z ziemi jak i z powietrza.

Wojna w Ukrainie. Aleksandr Łukaszenka podjął decyzję ws. ochrony granicy

– Główne wysiłki w ochronie granicy w tym roku będą koncentrować się na kierunku ukraińskim, a także na obszarach, gdzie możliwe są nowe zewnętrzne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa – podkreślił przewodniczący Państwowego Komitetu Granicznego Anatol Lapo podczas spotkania z Łukaszenką.

Wśród głównych zadań wymienili także zwiększenie gotowości bojowej organów służby granicznej „poprzez doskonalenie wyszkolenia bojowego i zaopatrzenia jednostek, a także budowanie zdolności bojowych grup manewrowych, rozwój zdolności agencji do rozpoznawania zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa, poprawę infrastruktury, w tym budowę nowych linii bezpieczeństwa i wykorzystanie najnowocześniejszych środków technicznych w najbardziej niebezpiecznych obszarach”.

Białoruś będzie ochraniać granicę „z ziemi i powietrza”

O ochronie granicy z powietrza mówił podczas spotkania szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Białorusi i i pierwszy Zastępca Ministra Obrony Wiktor Gulewicz. Jak tłumaczył decyzja ta podyktowana jest napiętą sytuacją wojskowo-polityczną wokół Białorusi. Według niego, Siły Zbrojne kraju wcześniej wykonywały to zadanie, ale teraz ich odpowiedzialność została wzmocniona.

– Nasze siły i środki są w gotowości do osłony na południowym kierunku operacyjnym, rozmieszczone są w obszarach, w których mogą w odpowiednim czasie reagować na wszelkie ryzyka, wyzwania i zagrożenia – wyjaśnił.

