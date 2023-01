Armii USA zabrakłoby amunicji w tydzień? Czarny scenariusz amerykańskiego dziennika

Amerykański przemysł zbrojeniowy nie jest gotowy na pełnoskalową wojnę z Chinami. To jeden z wniosków, jaki płynie z analizy „The Wall Street Journal”, na którą powołuje się ukraińska agencja Unian. Jak czytamy dalej, USA udzieliły Ukrainie znaczącej pomocy w „największej wojnie europejskiej od czasów II wojny światowej”, jednak przedłużający się konflikt pokazał, że istnieje „strategiczne niebezpieczeństwo” krytycznego zmniejszenia istniejących zapasów broni w USA. Tym bardziej, że koncerny zbrojeniowe nie są chętne do szybkiego uzupełniania arsenałów.

Jak zauważa amerykański dziennik, Seth Jones, wiceprezes Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, opublikował raport, w którym wysocy rangą wojskowi i urzędnicy twierdzą, że w przypadku potencjalnego konfliktu z Chinami armii USA szybko zabrakłoby amunicji. Dalej czytamy, że Amerykanie przekazali Ukraińcom więcej broni, niż wielu innym krajom przez ostatnie dekady. M.in. przenośne zestawy rakietowe Stinger dostarczyli w „ilości równej dostawom eksportowym do innych krajów w ciągu ostatnich 20 lat”. Do „niskiego poziomu” miały się również zmniejszyć zapasy pocisków kalibru 155 mm, których Ukraińcy dostali od Amerykanów ok. miliona.

Seth Jones stwierdził również, że rozpoczęcie produkcji broni na dużą skalę zajmie Amerykanom nawet dwa lata, bo obecnie przemysł zbrojeniowy działa tak, jak w warunkach pokoju. Poza tym z raportu wynika, że w przypadku wojny z Chinami USA zabrakłoby precyzyjnej amunicji dalekiego zasięgu w niecały tydzień.

USA zapowiadają nowy pakiet pomocy dla Ukrainy

Na początku roku pojawiła się informacja, że nowy pakiet pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy o wartości ponad 3,75 mld dolarów po raz pierwszy obejmie kilkadziesiąt pojazdów bojowych Bradley. Jak dotąd jest to największy pakiet pomocy, jaki Waszyngton zapewnił Ukrainie walczącej z rosyjską napaścią. Pomoc obejmuje m.in. 50 Bradleyów, 500 pocisków przeciwpancernych i 250 000 sztuk amunicji dla lotniskowców. Niedawno władze USA zapowiedziały, że trwają prace nad kolejnym pakietem.

