Tajemnica zabójstwa Evy Goetz. Niemcy proszą Polskę o pomoc

Eva Goetz to studentka biologii, która 26 stycznia 1997 roku wracała pociągiem z Annweiler przez Karlsruhe do Freiburga im Breisgau. Na dworzec docelowej stacji dotarła o 21:08, po czym prawdopodobnie pieszo udała się do domu ulicą Stefan-Meier-Straße w dzielnicy Institutsviertel. To w tej okolicy kilku świadków około godziny 21:20 miało usłyszeć krzyk kobiety.

Sprawa Evy Goetz. Tajemnicza kremowa furgonetka

Świadkowie zwrócili też uwagę na kanciastą kremową furgonetkę z czarnymi tablicami rejestracyjnymi z białym napisem, zaparkowaną na wysokości stacji benzynowej DEA przy domu o numerze 109. Już od popołudnia tego dnia ów podejrzany pojazd widziany był w okolicy. Niemieccy śledczy ustalili, że była to stara, kanciasta furgonetka w złym stanie, w kolorze kremowym, beżowym, zielono-beżowym, żółtym lub brudnym białym. Wyróżniała się okrągłymi reflektorami oraz kilkuskrzydłowymi drzwiami z tyłu. Był to najpewniej peugeot J7 lub J9.

Ten sam pojazd widziano w pobliżu miejsca wykrycia zwłok studentki. Furgonetka w tej okolicy ostatni raz widziana była około godziny 2:30. Ciało Evy Goetz odnaleziono około 8:45 dzień później na poboczu polnej szosy, przy drodze krajowej numer 185 pomiędzy Geisingen i Blumberg w powiecie Tuttlingen. Technicy ustalili, że kobieta została przed śmiercią zgwałcona. Według ekspertów badających tę sprawę morderca najprawdopodobniej wepchnął swoją odurzoną ofiarę do pojazdu, korzystając z chloroformu. Następnie mógł odjechać na wschód przez Schwarzwald drogą federalną nr 31 w okolice miast Blumberg i Geisingen.

Zabójstwo Ewy Goetz. Poszukiwany Polak?

Tablice rejestracyjne oraz późniejszy telefon do programu „Fahndungsakte” mogą sugerować, że podejrzany w tej sprawie był Polakiem. W 2003 roku nieznany mężczyzna zadzwonił ze Szczecina do redaktorki programu i podał po polsku wskazówkę związaną z pojazdem, który przewija się w tej sprawie. W związku z tym niemiecka policja zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek przydatne informacje w tej sprawie, m.in. w kwestii wspomnianej furgonetki. Można skontaktować się z nimi zarówno pod numerem +49 (0) 741 477-1111, z innym posterunkiem policji w Niemczech, a także z polską policją pod numerem 112 lub przez adres e-mail: archiwumx@policja.gov.pl.

