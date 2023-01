Wstrząs w ukraińskim rządzie po skandalu korupcyjnym. USA zabierają głos

W ostatnim czasie ukraińską opinią publiczną wstrząsnęły dwa skandale korupcyjne, o których usłyszał cały świat. Do nieprawidłowości dochodziło w kluczowych ministerstwach. Pierwszy z nich dotyczy urzędników Ministerstwa Obrony, którzy mieli wykorzystywać fikcyjną firmę do zawyżania cen żywności dla wojska. Drugi dotyczy Ministerstwa Infrastruktury. Na gorącym uczynku zatrzymany został wiceminister Wasyl Łozyński, który miał otrzymać 400 tys. dolarów za ułatwienie zawarcia umów na zakup sprzętu po zawyżonych cenach.

USA zabierają głos ws. skandalu korupcyjnego w Ukrainie

Do sprawy odniósł się rzecznik Departamentu Stanu USA. – Administracja Joe Bidena nie jest świadoma, że w grę wchodziła jakakolwiek pomoc ze strony USA – oświadczył Ned Price, cytowany przez „The New York Times”. Z jego słów wynika, że zarzuty korupcyjne, które doprowadziły w ostatnich dniach do wstrząsu w ukraińskim rządzie, nie wydają się obejmować miliardów dolarów pomocy wojskowej i humanitarnej ze strony Stanów Zjednoczonych.

Urzędnik zapewnił, że amerykańskie dostawy i fundusze wysyłane do Ukrainy podlegają starannemu nadzorowi. – Traktujemy niezwykle poważnie naszą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad wszystkimi formami pomocy USA, które dostarczamy Ukrainie – powiedział.

Korupcyjny skandal w Ukrainie. „USA nie miały świadomości”

Mimo to Price przyznał, że zniszczenia spowodowane rosyjską inwazją utrudniły starania dotyczące śledzenia miliardów dolarów w broni, wraz z pomocą gospodarczą i humanitarną, którą Waszyngton wysłał do Kijowa. Dodał, że Stany Zjednoczone z zadowoleniem przyjmują „szybkie i zdecydowane działania” Wołodymyra Zełenskiego oraz szersze wysiłki na rzecz zwalczania korupcji i pociągania urzędników do odpowiedzialności, gdy „nie wywiązują się oni z powierzonych im obowiązków”.

Price dodał, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę podczas prac nad wdrożeniem reform antykorupcyjnych.

