USA przekażą Ukrainie czołgi Abrams. Joe Biden oficjalnie potwierdza

Prezydent USA podkreślał w środę na konferencji prasowej, że zdolności pancerne ukraińskiej armii są w wojnie z Rosją kluczowe. – Dlatego Stany Zjednoczone przekazały już setki pojazdów opancerzonych – powiedział Joe Biden. – Dzisiaj ogłaszam, że USA wyślą 31 czołgów Abrams do Ukrainy, czyli odpowiedni jednego batalionu – przekazał. Jak dodał, sekretarz obrony USA Lloyd Austin „zarekomendował ten krok, ponieważ wzmacnia to zdolności ukraińskie do obrony swojego terytorium oraz osiągnięcia celów strategicznych”. Biden ogłosił również, że Amerykanie będą szkolić Ukraińców.

– Przekazanie tych czołgów zajmie trochę czasu, który wykorzystamy do tego, aby Ukraińcy byli w pełni przygotowani do ich wykorzystania – zastrzegał. – Jestem wdzięczny kanclerzowi Scholzowi za przekazanie niemieckich czołgów Leopard, a także zorganizowanie dwóch batalionów czołgów dla Ukrainy we współpracy z Europejczykami – dodał Biden.

Joe Biden wspomniał o Polsce

Prezydent USA stwierdził także, że Niemcy „stanęli na wysokości zadania”, a Olaf Scholz jest „silnym głosem dla jedności”. – Wspieranie Ukraińców w walce z agresją rosyjską (...) to zobowiązanie długoterminowe całego świata – podkreślał Biden. I przypominał, że w ubiegłym tygodniu sekretarz obrony USA wziął udział w spotkaniu w Ramstein, gdzie o wsparciu dla Ukrainy dyskutowali przedstawiciele 50 państw. – Dziękuję każdemu z tej koalicji za dalsze stawianie czoła tej sytuacji – zaznaczył Biden.

– Polska wysyła pojazdy opancerzone, Szwecja przekazuje pojazdy opancerzone, Włochy przekazują artylerię – wymieniał prezydent USA. – Ukraina nie zaczęła tej wojny. Jeżeli rosyjskie oddziały wrócą do Rosji, tam gdzie powinny być, to ta wojna zakończy się nawet dziś. Wszyscy tego chcemy. Nie pozwolimy, żeby jedno państwo kradło ziemię innemu – podkreślał. Dodał również, że USA „pomagają Ukrainie bronić suwerenności” i „nie jest to zagrożenie ofensywne dla Rosji”.

Niemcy przekażą Ukrainie czołgi Leopard

Wcześniej rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit przekazał, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy i zezwolą na ich reeksport z krajów partnerskich. Podjęta przez Berlin decyzja toruje drogę takim krajom jak Polska, Hiszpania oraz Norwegia do wysyłania własnych czołgów Leopard do zaatakowanego przez Rosję kraju. Poza samymi czołgami Niemcy dostarczą też Ukrainie amunicję i mają wspierać armię ukraińską w utrzymaniu maszyn w dobrym stanie. – Ta decyzja jest zgodna z dobrze znaną linią, zgodnie z którą działamy, czyli wspierania Ukrainy w najlepszy sposób, jaki potrafimy – powiedział kanclerz Olaf Scholz.

Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich tygodni urzędnicy Pentagonu wyrażali obawy co do wysłania Abramsów do Ukrainy. Poddawali w wątpliwość m.in. to, czy Ukrainie uda się w odpowiedni sposób utrzymać czołgi, które wymagają intensywnego serwisowania, a przed przystąpieniem do ich obsługi konieczne jest szkolenie. Jak jednak relacjonował „The New York Times”, Lloyd Austin miał dojść do wniosku, że zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do wysłania amerykańskich czołgów do broniącego się przed rosyjską agresją kraju jest konieczne, aby zachęcić Niemcy do pójścia tą samą drogą i wysłania czołgów Leopard 2.

