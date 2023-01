Miedwiediew odpłynął z nurtem propagandy. Wykorzystał słynny utwór The Beatles

Prezydent USA Joe Biden potwierdził w środę, że do Ukrainy trafią czołgi Abrams. Wcześniej Niemcy ogłosili, że przekażą swoje Leopardy i pozwolą na to pozostałym krajom, które chcą zrobić to samo. Kolejne dostawy broni dla Ukrainy wyraźnie rozsierdziły byłego prezydenta Rosji, obecnie wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Dmitrija Miedwiediewa. „Mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania w postaci bulimii czy kompulsywnego objadania się, uczucie głodu nie ma końca. Ciągle chcą jeść” – napisał na Telegramie.

Następnie ukraińskich przywódców nazwał „szefami małej Rosji”, którzy „cały czas chcą więcej i więcej”. „Więcej czołgów, samochodów, broni. Teraz jakiś palant powiedział, że potrzebują samolotów i... łodzi podwodnych. Dobra, samoloty są jakoś zrozumiałe” – stwierdził Miedwiediew. „Okręty podwodne są całkiem silne. Szczególnie że reżim kijowski niedługo nie będzie miał dostępu do morza. Będą musieli siedzieć w łodzi na środku Dniepru i uczyć się nieśmiertelnego »We all live in a yellow submarine«” – szydził, nawiązując do słynnego utworu The Beatles.

Ukraińcy dostaną Leopardy i Abramsy

Prezydent USA podkreślał na konferencji prasowej, że zdolności pancerne ukraińskiej armii są w wojnie z Rosją kluczowe. – Dlatego Stany Zjednoczone przekazały już setki pojazdów opancerzonych – powiedział Joe Biden. – Dzisiaj ogłaszam, że USA wyślą 31 czołgów Abrams do Ukrainy, czyli odpowiedni jednego batalionu – przekazał. Jak dodał, sekretarz obrony USA Lloyd Austin „zarekomendował ten krok, ponieważ wzmacnia to zdolności ukraińskie do obrony swojego terytorium oraz osiągnięcia celów strategicznych”. Biden ogłosił również, że Amerykanie będą szkolić Ukraińców.

Wcześniej rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit przekazał, że Niemcy wyślą czołgi Leopard 2 do Ukrainy i zezwolą na ich reeksport z krajów partnerskich. Podjęta przez Berlin decyzja toruje drogę takim krajom jak Polska, Hiszpania oraz Norwegia do wysyłania własnych czołgów Leopard do zaatakowanego przez Rosję kraju. Poza samymi czołgami Niemcy dostarczą też Ukrainie amunicję i mają wspierać armię ukraińską w utrzymaniu maszyn w dobrym stanie. – Ta decyzja jest zgodna z dobrze znaną linią, zgodnie z którą działamy, czyli wspierania Ukrainy w najlepszy sposób, jaki potrafimy – powiedział kanclerz Olaf Scholz.

