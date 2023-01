Hiszpania. Ataki nożownika w kościołach. Są doniesienia o ofiarach

Do tragicznego zdarzenia doszło w Algeciras w Andaluzji na południu Hiszpanii. Jak podaje „El Pais”, tuż po godzinie 20 w co najmniej dwóch lokalnych kościołach miały miejce ataki z użyciem maczety. – Napastnik najpierw udał się do parafii San Isidro, gdzie zaatakował jedną osobę. Później poszedł do kościoła Iglesia de la Palma, skąd udał się do kościoła Virgen de Europa. Wszystkie świątynie znajdują się w centrum miasta – opowiadał dziennikarzom jeden z lokalnych księży.

Juan José Marina, proboszcz z parafii La Palma relacjonował na podstawie opowieści parafian, że napastnik po wejściu do pierwszego kościoła zaczął zrzucać przedmioty znajdujące się na ołtarzu. Gdy kościelny próbował go powstrzymać, został zaatakowany.

Hiszpania. Ataki nożownika w kościołach. Co wiadomo o sprawcy?

W wyniku ataku zmarła jedna osoba, a cztery kolejne zostały ranne. Prezydent regionalnego rządu Andaluzji Juanma Moreno przekazał, że w ataku zginął kościelny, a wśród rannych jest ksiądz. Juanma Moreno potępił zbrodnię i zapewnił, że w jego kraju nigdy nie będzie przyzwolenia na przemoc i nietolerancję.

O samym sprawcy wiadomo niewiele. Z nieoficjalnych ustaleń „El Pais” wynika, że jest to mężczyzna pochodzenia marokańskiego. Podczas zatrzymania przez policję nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Jego motywacja pozostaje nieznana. Policyjne źródła wstępnie założyły, że był to atak terrorystyczny.

