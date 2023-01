Wojna w Ukrainie. Eksplozje w Kijowie

W czwartek 26 stycznia Rosjanie przeprowadzili kolejny zmasowany atak rakietowy na ukraińskie miasta. Do wybuchów doszło m.in. w Kijowie, co na Telegramie potwierdził mer miasta Witalij Kliczko. Chwilę wcześniej władze miasta poinformowały o zestrzeleniu wszystkich 15 rakiet dalekiego zasięgu, które zmierzały w kierunku ukraińskiej stolicy. Może to oznaczać, że na miasto spadły ostatecznie odłamki, fragmenty zestrzelonych pocisków.

Siły powietrzne Ukrainy szacowały, że Rosjanie wystrzelili łącznie ponad 30 rakiet. Rzecznik formacji Jurij Ihnat podał, iż pociski wystrzelono z sześciu samolotów Tu-95. Dodał, iż wspomniane maszyny startowały z obwodu murmańskiego. Ujawnił, że atak koncentruje się na centralnej części kraju.

Ihnat do wybuchów z Kijowa dodał informacje o uderzeniach w innych częściach kraju. Szczególnie dotknięty atakiem miał zostać obwód winnicki. Alarmy trwają także w obwodach kijowskim, odeskim i dniepropietrowskim. Władze w ciągu dnia wielokrotnie apelowały o zejście do schronów i pozostanie w nich do momentu odwołania alarmów przeciwlotniczych.

Wkrótce więcej informacji