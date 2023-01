Biden rozważa wizytę w Polsce. Data nie jest przypadkowa

Z nieoficjalnych doniesień amerykańskich mediów wynika, że 24 lutego, a więc w rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie, Joe Biden mógłby odwiedzić Europę. Rozważana jest m.in. wizyta w Polsce.

Joe Biden odwiedzi Polskę?

CNN podkreśla, że podróż do Europy nie została na razie oficjalnie wpisana do kalendarza amerykańskiego przywódcy. Źródła w administracji USA twierdzą jednak, że wizyta na Starym Kontynencie jest wysoce prawdopodobna. Niewykluczone, że polityk pojawi się również w naszym kraju. CNN zaznacza, że Polska to kluczowy sojusznik NATO, w którym stacjonują tysiące amerykańskich żołnierzy i który stanowi obecnie centrum dla zachodnich transferów broni na Ukrainę.

NBC News dodaje, że wizyta w Europie w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę mogłaby stanowić swoisty kamień milowy w tej wojnie. Joe Biden mógłby zwróci uwagę na ogromne zaangażowanie Ukraińców i ich sukcesy na froncie a także skierować oczy całego świata na brutalne zbrodnie popełniane przez Rosjan. Przy okazji prezydent USA podkreśliłby wagę sojuszu amerykańsko-ukraińskiego – podaje NBC News.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego pytany o plany Joe Bidena na 24 lutego stwierdził, że obecnie żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. – Planowanie rocznicy jest w toku i oczywiście badamy różne opcje, które Stany Zjednoczone mogą zrobić, aby wesprzeć Ukrainę, ale nic nie jest jeszcze ustalone ani postanowione – dodał inny współpracownik prezydenta w rozmowie z NBC News.

Według amerykańskich mediów ze względów bezpieczeństwa wizyta Joe Bidena w Ukrainie jest bardzo mało prawdopodobna.

Joe Biden w Polsce

Po raz ostatni Joe Biden przyleciał do Polski pod koniec marca 2022 roku. Przywódca Stanów Zjednoczonych spotkał się w Rzeszowie-Jasionce z amerykańskimi żołnierzami 82. dywizji powietrznodesantowej, którzy trafili na Podkarpacie w ostatnich tygodniach w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Dzień później prezydent USA odbył rozmowę z Andrzejem Dudą. Amerykański polityk przybył także na Stadion Narodowy w Warszawie, gdzie w towarzystwie Mateusza Morawieckiego i Rafała Trzaskowskiego odwiedził punkt nadawania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Joe Biden wygłosił też specjalne przemówienie na Zamku Królewskim.

