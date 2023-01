Ukraińska urzędniczka wywołała skandal swoimi zdjęciami. Wiadomo, co się z nią stało

Z początkiem roku media społecznościowe rozgrzała afera z udziałem rzeczniczki prasowej południowego oddziału obwodowego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Iwanna Plantowska świętowała Nowy Rok w Paryżu. Co więcej, swoją aktywnością chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych. Na kobietę wylała się fala krytyki.

Zdjęcia ukraińskiej rzeczniczki wywołały skandal

Niespełna 3 tygodnie po tych wydarzeniach, „Ukraińska Prawda” powołując się na swoje źródła informuje, że oficer prasowa została przeniesiona do żytomierskiego oddziału granicznego na stanowisko „niezwiązane z obszarami komunikacyjnymi”. W ten sposób kobieta mogła zostać ukarana za serię zdjęć, na których pozuje przed Wieżą Eiffla w obcisłym, skórzanym kostiumie. Część internautów oceniła, że jej zachowanie jest niestosowne, nie tylko przez sprawowaną przez nią funkcję, ale także przez fakt, że bawi się, podczas gdy w Ukrainie trwa walka o życie.

Platnowska w odpowiedzi na negatywne komentarze zmieniła dostępność swojego konta na TikToku na prywatny i zamknęła profil na Facebooku. Jednak użytkownicy zapisali zrzuty ekranu części jej postów, które krążą teraz w mediach społecznościowych. Zapowiedziała też, że wkrótce odniesie się do krytyki, by użytkownicy „poznali jej prawdę”. Jednak do tej pory nie zabrała głosu.

Iwanna Plantowska poniosła konsekwencje

Komentatorzy zwracają uwagę, że pracowniczki straży granicznej nie stać na tak luksusowe wakacje. Zaczęto łączyć jej osobę z szefem ukraińskiej straży granicznej Serhijem Mulem. Z końcem roku ujawniono niezadeklarowany w jego zeznaniu majątkowym budynek o wartości 6 mln dolarów i 40 mln hrywien w gotówce (ok. 5 mln zł).

