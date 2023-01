Jak Rosjanie zablokowali członkostwo Szwecji w NATO

Skrajnie prawicowy szwedzki dziennikarz Chang Frick, powiązany z rosyjskim kanałem RT zapłacił duńskiemu ekstremiście za spalenie Koranu pod turecką ambasadą w Sztokholmie. Incydent, który został wymyślony przez Fricka, miał miejsce dzień przed ważną wizytą szwedzkiego ministra obrony w Turcji, gdzie miał on przekonywać do przyspieszenia ratyfikacji przyjęcia jego kraju do NATO. Turcja jest obok Węgier jedynym krajem Sojuszu, który nie zaakceptował jeszcze poszerzenia Sojuszu o Szwecję i Finlandię.