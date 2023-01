Sprawdzono poziom zaufania do Putina wśród Rosjan. Wyniki sondażu szokują

Za niecały miesiąc, tj. 24 lutego, minie rok od rozpoczęcia przez Rosję napaści na Ukrainę.

Co zafundował Putin rosyjskiemu społeczeństwu

Przypomnijmy, że Rosjanie planowali pierwotnie rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść w ciągu dni, góra tygodni. Miało to polegać na zajęciu Kijowa, obaleniu legalnego, ukraińskiego rządu i zastąpieniu go usłużnymi wobec Kremla marionetkami.

Jak wynika z szacunków dowództwa ukraińskiej armii, Rosjanie stracili dotychczas już ponad 100 tys. żołnierzy: zabitych, rannych czy wziętych do niewoli. Choć liczba strat stale rośnie, już od kliku miesięcy armia rosyjska nie poczyniła znaczących postępów na froncie.

Zajęcie kilka dni temu niewielkiej miejscowości Sołedar w obwodzie donieckim to w zasadzie jedyna zdobycz, którą warto odnotować we wspomnianym okresie. Ponadto, nałożone przez Zachód sankcje dotkliwie odbiły się na rosyjskiej gospodarce, co przełożyło się m.in. na obniżeniu poziomu życia przeciętnego Rosjanina.

Blisko 80 proc. Rosjan ma zaufanie do Putina

Wydawałoby się, że wspomniane czynniki zrujnowały poparcie dla Władimira Putina w rosyjskim społeczeństwie. Tymczasem jak donosi państwowa agencja TASS, nic takiego nie nastąpiło.

Tak przynajmniej wynika z sondażu, który został przeprowadzony w dniach 16-22 stycznia przez Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej. Poziom zaufania Rosjan do ich prezydenta ma wynosić obecnie 78,5 proc. Co więcej, ankieterzy odnotowali nieznaczny wzrost, w porównaniu do badania sprzed kilku tygodni.

Poparcie dla rządu i premiera Rosji

„Na pytanie, czy ufają Putinowi, 78,5 proc. uczestników sondażu odpowiedziało »tak« (wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rankingiem). Odsetek osób, które aprobują sposób, w jaki prezydent wykonuje swoją pracę, wzrósł o 0,3 punktu procentowego do 75,5 proc”. – donosi agencja TASS.

Nie mniej szokujące są wyniki dotyczące rządu. Aprobatę dla jego pracy wyraziło 51,3 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Aprobatę dla pracy premiera Michaiła Miszustina wyraziło 53,3 proc. To wzrost o 0,1 proc. Natomiast zaufanie dla Miszustina zadeklarowało 62,4 proc. respondentów – spadek o 0,2 proc.

