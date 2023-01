Atak koło synagogi w Jerozolimie. Co najmniej osiem osób nie żyje

Do tragicznych wydarzeń doszło w piątek 27 stycznia w jerozolimskiej dzielnicy Neve Yaakov. Uzbrojony mężczyzna zabił co najmniej osiem osób i ranił dziesięć kolejnych. Służby medyczne przekazały, że ofiary zginęły na miejscu. Agencja Reutera podała, trzy osoby trafiły do szpitala. Stan 70-letniej kobiety lekarze określają jako krytyczny. Trwa walka o życie około 20-letniego mężczyzny oraz 14-letniego chłopca, którzy także są w poważnym stanie.

Na miejsce ataku wysłano kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Napastnik został zastrzelony. Jego motywy pozostają na razie nieznane. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela określiła działania uzbrojonego napastnika jako zamach terrorystyczny. – Moje serce pęka w tych ciężkich chwilach. Składam kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich, a rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Nie można dopuścić, aby dochodziło do podobnych aktów terroru – powiedział lider opozycji Yair Lapid.

Wkrótce więcej informacji.

