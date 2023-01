To miał być powód abdykacji Benedykta XVI. Pojawił się tajemniczy list. „Całkowicie zalana krwią”

„Głównym powodem” decyzji o abdykacji Benedykta XVI były problemy z bezsennością – podaje niemiecki magazyn „Focus”, powołując się na list, który papież miał napisać do swojego biografa Petera Seewalda 28 października 2022 roku, zaledwie kilka tygodni przed śmiercią.

Benedykt XVI miał poinformować współpracownika, że „silne” leki, które zostały mu przepisane przez lekarza, początkowo wyeliminowały problem i był w stanie wypełniać swoje obowiązki. Z upływem czasu skuteczność leków obniżyła się, a co za tym idzie, ich przyjmowanie nie przynosiło już takich rezultatów jak wcześniej.

Abdykacja Benedykta XVI. Jaki był powód?

Wypadek, do którego doszło podczas pielgrzymki papieża do Meksyku i Kuby w dniach 23-28 marca 2012 roku, miał przyspieszyć ostateczną decyzję o abdykacji. Jak informuje „Focus”, pewnego dnia papież znalazł chusteczkę do nosa, która była „całkowicie zalana krwią”. „Musiałem uderzyć w coś w łazience i upaść” – miał napisać Benedykt XVI.

Po tym zdarzeniu lekarz naciskał na papieża, żeby „ograniczył” stosowanie środków nasennych i nalegał, aby podczas podróży zagranicznych uczestniczył jedynie w porannych wydarzeniach. Benedykt XVI miał wówczas zrozumieć, że ograniczenia, o których wspominali lekarze, mogą być przestrzegane jedynie „przez krótki czas”, co skłoniło go do ogłoszenia, że wkrótce ustąpi. Jak podaje „Focus”, problemy papieża z bezsennością miały mu dokuczać od początku jego pontyfikatu, który rozpoczął się w 2005 roku, a zakończył z chwilą abdykacji w 2013 roku.

