Wypłynęła notatka wysokiego rangą generała. Padł termin wojny USA z Chinami

Amerykański generał przewiduje, że Stany Zjednoczone będą w stanie wojny z Chinami za dwa lata. Wezwał do rozpoczęcia przygotowań przed tym, co może wydarzyć się wkrótce – wynika z notatki, do której dotarła telewizja NBC News. Gen. Mike Minihan, szef Dowództwa Mobilności Powietrznej wyraził nadzieję, że się myli. „Przeczucie mówi mi jednak, że będę walczył w 2025 roku” – dodał.

Niepokojąca notatka amerykańskiego generała. „Wojna w 2025 r”.

Minihan napisał, że zaplanowane na 2024 r. wybory w USA i związane z tym „rozproszenie” Stanów Zjednoczonych, może przyczynić się do tego, że prezydent Chin Xi Jinping będzie miał okazję „interweniować w sprawie Tajwanu”.

NBC News zwraca uwagę, że w dyspozycji Dowództwa Mobilności Powietrznej znajduje się niemal 50 tys. żołnierzy, blisko 500 samolotów. Adresowana do wszystkich dowódców jednostek amerykańskich sił powietrznych notatka wskazuje, że Minihan chce do końca lutego znać raport o zakrojonych na szeroką skalę działaniach przygotowujących do działań wojennych z Chinami.

Przypomnijmy, że z początkiem tego roku Chiny zorganizowały ćwiczenia wojskowe, w ramach których symulowano atak na Tajwan z lądu i morza. Wokół wyspy naliczono wtedy 57 samolotów bojowych.

Z kolei w połowie ubiegłego roku Chiny stanowczo odpowiedziały na wizytę spikerki Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi na Tajwanie. Mimo to niecałe dwa tygodnie później w Tajpej wylądowała kolejna amerykańska delegacja. Pisaliśmy wówczas, co planuje Xi Jinping i jakie konsekwencje dla Europy może mieć zaognienie konfliktu w Cieśninie Tajwańskiej?

