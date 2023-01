Ujawniono wstrząsające nagranie z policyjnych kamer. Tyre Nichols zmarł, funkcjonariuszy oskarżono

Sprawa 29-letniego Tyre'a Nicholsa zbulwersowała amerykańską opinię publiczną. 7 stycznia mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym, a trzy dni później zmarł. Śledztwo wykazało, że winni całej sytuacji byli policjanci, zatrzymujący samochód Afroamerykanina.

Pięciu policjantów oskarżonych o śmierć 29-latka

Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III i Justin Smith już wcześniej zostali dyscyplinarnie zwolnieni ze służby. Wątpliwości co do ich winy nie pozostawiać miały kamery osobiste. W piątek upubliczniono te nagrania. Widać na nich, jak pięciu policjantów z Memphis okładało Nicholsa pięściami i pałkami oraz kopało. Mężczyzna błagał, by mógł wrócić do domu i wielokrotnie wzywał własną matkę.

Na cały materiał składają się trzy krótsze klipy pochodzące z kamer osobistych na mundurach funkcjonariuszy oraz jedego, trwającego ponad 30 minut wideo pochodzącego z kamery na słupie energetycznym. Widać zarówno moment zatrzymania, jak i to, co stało się, gdy mężczyzna uciekł policjantom.

Tyre Nichols zmarł, funkcjonariuszy oskarżono. Ujawniono nagrania

– To, co widzicie świadczy o tym, że funkcjonariusze zawiedli w takcie aresztowania, nadrabiając to brutalnością – ocenił w rozmowie z CNN szef organów ścigania i analityk wywiadu John Miller. Pozostali komentatorzy wyrażali zaniepokojenie sposobem zachowania policjantów oraz czasem, jaki minął odkąd Nichols stracił przytomność do przybycia ambulansu.

Policjanci w wieku od 24 do 32 lat oskarżeni zostali o zabójstwo drugiego stopnia. Oprócz tego usłyszeli też szereg dodatkowych zarzutów, w tym napaści, porwania siłą oraz nadużycia władzy. Wszyscy służyli w policji nie dłużej niż 5 lat i nie krócej niż 2,5 roku. Usunięto ich z pracy w sobotę 21 stycznia, kiedy stwierdzono naruszenie przez nich licznych przepisów policyjnego regulaminu.

