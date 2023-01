Władimir Putin skorzysta ze swojego prezydenckiego uprawienia. Tuż przed rocznicą wojny z Ukrainą

Władimir Putin może wygłosić swoje coroczne przemówienie do Zgromadzenia Federalnego 20 lub 21 lutego – donoszą agencje TASS i RIA Novosti powołując się na swoje źródła w Dumie Państwowej. Prezydent Rosji przemówi więc tuż przed rocznicą wojny w Ukrainie. Na 24 lutego nie jest planowane żadne wystąpienie Putina w parlamencie.

Władimir Putin nie wygłosił przemówienia do Zgromadzenia Narodowego w 2022 r.

Według rosyjskiej konstytucji głowa państwa co roku zwraca się do dwóch izb parlamentu z orędziem o sytuacji w kraju oraz o głównych kierunkach polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Prezydent wygłasza też swoją ocenę tego, co się dzieje w Rosji oraz nakreśla cele na przyszłość. Rok 2022 był pod tym względem wyjątkowy, bo Putin nie zdecydował się na wygłoszenie orędzia. Przemówienie rosyjskiego przywódcy było przekładane.

Po raz ostatni stało się to w połowie grudnia ub.r. Jak wówczas argumentowano „trzeba było poważnie przygotować się do wystąpienia, a do końca roku zostało zbyt mało czasu”. Kuriozalne było tłumaczenie. Jak wyjaśniano, odliczanie zaczyna się od momentu wygłoszenia poprzedniego orędzia. W 2021 r. miało ono miejsce w kwietniu, stąd aby orędzie było „coroczne”, musi ono zostać wygłoszone do 20 kwietnia, bo dopiero dzień później miną dwa lata.

Prezydent Rosji drugi raz w ciągu 28 lat nie wygłosił orędzia do parlamentu

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o sprawę mówił, że termin przemówienia do Zgromadzenia Narodowego nie został ogłoszony, bo jest dostosowywany do „bardzo dynamicznego” grafiku Putina. Dodał również, że „sytuacja jest dynamiczna”. W listopadzie 2022 r. podkreślono, że prace nad tekstem orędzia trwały od jakiegoś czasu. To była dopiera druga taka sytuacja od 1994 r., kiedy wystąpienie do narodu nie zostało wygłoszone.

Po raz pierwszy Putin złamał regułę, kiedy orędzie na 2017 r. wygłosił 1 marca 2018 r. Jak przekonywał wówczas pierwszy zastępca szefa administracji prezydenta Rosji Siergiej Kirijenko wystąpienie do Zgromadzenia Federalnego jest prawem głowy państwa, które może zrealizować, gdy „uzna to za konieczne”.

