Patriarcha Cyryl chwali Władimira Putina. „Dzielnie broni prawdziwej suwerenności Rosji”

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl w 14. rocznicę wyboru wygłosił przemówienie. – Zmieniają się granice i reżimy polityczne, ośrodki wpływu, wiele rzeczy dzieje się wbrew dobrej woli człowieka, ale Kościół pozostaje, jak zawsze powtarzam, wyspą wolności – zaczął duchowny. Jak tłumaczył, dzieje się tak, bo „nasze prawo nie jest prawem ludzkim, które jest zmienne i podlega wszelkiego rodzaju wpływom, tylko prawem boskim, które odbija się w sercu człowieka poprzez głos sumienia”.

14. rocznica intronizacji patriarchy moskiewskiego

Cyryl dodał, że „Kościół nie czerpie z mądrości ludzkiej, która zależy od bardzo wielu czynników doczesnych, tylko z mądrości Bożej”. Patriarcha moskiewski tłumaczył, że „głoszenie słowa Bożego nie jest łatwe, bo jeśli ktoś jest szczery, to nie uda mu się zadowolić wszystkich”. Cyryl przekonywał, że Kościół nigdy nie angażuje się w dyplomację, aby mieć dobre relacje ze wszystkimi i promować swój program.

– Kościół głosi Bożą prawdę, na której drodze pojawia się ogromna liczba osób, w tym politycy, osoby publiczne, postacie ze świata kultury a przede wszystkim zwykli ludzie, którzy są przychylni misji Kościoła – powiedział duchowny. Cyryl podziękował, że stosunki na linii państwa z Kościołem rozwijają się tak dobrze. Patriarcha wymienił zwłaszcza Władimira Putina za to, że Rosja wspiera tę formę współpracy.

Patriarcha Cyryl podziękował Władimirowi Putinowi. „Pierwszy taki przypadek w długiej historii”

Cyryl ocenił, że to pierwszy taki przypadek w długiej historii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. – Nawet w Imperium Bizantyjskim Kościół był nie tylko pod wpływem państwa, ale też musiał uważnie słuchać co ono ma do powiedzenia. Często trzeba było odchodzić od zasad duszpasterskich, bo przychodziły instrukcje z góry, co może być przyczyną wielkiej tragedii prześladowania Kościoła – mówił duchowny. Cyryl zakończył, że Putin „dzielnie broni prawdziwej suwerenności Rosji”.

Czytaj też:

Rosyjski patriarcha z apelem ws. wojny w Ukrainie. Ostra kontra ze strony KijowaCzytaj też:

Cyryl I obawia się wojny. Chce uchronić duchownych przed powołaniami