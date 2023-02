Paco Rabanne nie żyje. Jego perfumy zna cały świat

Urodzony w Hiszpanii Paco Rabanne zmarł w wieku 88 lat w Portsall we Francji. Śmierć słynnego projektanta potwierdził rzecznik hiszpańskiej grupy Puig, która kontroluje markę Paco Rabanne. Designer odszedł z niej dwie dekady temu. Rabanne, który zyskał międzynarodową sławę w latach 60-tych, rozstał się ze światem mody w 1999 roku i rzadko był widywany publicznie. Przeszedł do historii jako twórca estetyki Space Age i kreator zapachów, które podbiły cały świat.

Paco Rabanne – genialny i niepokorny kreator

„Wielka osobowość w modzie, był śmiały, rewolucyjną i prowokacyjną wizję przekazywał za pośrednictwem unikatowej estetyki” – podsumował twórczość Paco Rabanne Marc Puig, dyrektor generalny firmy Puig.

Rabanne już w początkach kariery został okrzyknięty „enfant terrible” . Jego projekty przyczyniły się do zachwiania status quo paryskiej sceny mody. Projektant, który karierę rozpoczynał do tworzenia biżuterii dla domów mody Givenchy, Dior i Balenciaga, a w 1966 roku zaczął sprzedawać ubrania własnej marki, często sięgał po niekonwencjonalne materiały. Do annałów mody przejdzie jego pierwsza kolekcja: „Manifesto: 12 nienoszonych sukienek ze współczesnych materiałów”

Perfumy jak grill samochodowy

– Paco Rabanne uczynił transgresję magnetyczną. Kto inny mógłby skłonić modne paryżanki do zabijania się o sukienki wykonane z plastiku i metalu? Kto oprócz Paco Rabanne mógł wyobrazić sobie zapach o nazwie Calandre – słowo to oznacza „grill samochodowy” , i przekształcić go w ikonę współczesnej kobiecości? – komentował dorobek wielkiego projektanta Jose Manuel Albesa, prezes działu mody i urody Puig.

Paco Rabanne był znany nie tylko z projektów modowych, ale też z rozpoznawalnych na całym świecie perfum dla kobiet i mężczyzn. W drogeriach na całym świecie królują sygnowane jego nazwiskiem zapachy takie jak 1 Million, Fame, Phantom czy Invictus.