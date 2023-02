Blinken w ostatniej chwili odwołał wizytę w Chinach. W tle skandal szpiegowski

Przypomnijmy: od kilku dni w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych unosi się wysłany przez Chiny balon szpiegowski. Jak tłumaczą Amerykanie, jego wielkość odpowiada długości mniej więcej „trzech autobusów”.

Amerykanie rozważali zestrzelenie chińskiego balona

W rozmowie z Agencją Reutera anonimowy urzędnik obrony o wysokiej randze przyznał, że nikt nie ma wątpliwości co do przeznaczenia obiektu. – Oczywiście celem tego balonu jest obserwacja – przekazał anonimowo. Balon znajduje się pod baczną obserwacją już od chwili naruszenia amerykańskiej przestrzeni powietrznej.

Śledzi go m.in. załogowy samolot US Air Force. Rzecznik Pentagonu Patrick Ryder w oświadczeniu do tej sprawy podkreślał, że obiekt przemieszcza się „znacznie powyżej komercyjnego ruchu lotniczego”, a przy tym „nie stanowi militarnego ani fizycznego zagrożenia dla ludzi na ziemi”.

W Pentagonie rozważano nawet zestrzelenie latającego „chińskiego podglądacza” nad stanem Montana, jednak ostatecznie zarzucono ten pomysł. Powód? Chodziło o zagrożenie związane ze spadającymi częściami wraku, pozostałego po zniszczeniu. Ograniczono się jedynie do wezwania na dywanik dyplomatów z ambasady Chin w Waszyngtonie.



Blinken odwołał wizytę w Chinach

Agencja Reutera przekazała właśnie, że incydent będzie mieć jednak znacznie dalej idące konsekwencje. Amerykanie uznali, że wysłanie balonu szpiegowskiego to afront przed zaplanowaną wcześniej wizytą Sekretarza Stanu USA Antony'ego Blinkena w Pekinie, która miała rozpocząć się w piątek, 3 lutego.

Wizyta została przełożona na bliżej nieokreśloną przyszłość. – Blinken nie chciał, aby balon zdominował jego spotkania z chińskimi urzędnikami – cytuje agencja Reutera anonimowego amerykańskiego urzędnika.

To już kolejny zgrzyt w amerykańsko-chińskich relacjach. W tym tygodniu Waszyngtonowi udało się przekonać Holandię i Japonię do zawarcia porozumienia ws. ograniczeń na eksport do Chin narzędzi do produkcji czipów.

