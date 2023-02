Kilka dni szkolenia i wysyłka na front. „Biorą więźniów i kobiety”. Tak wygląda rosyjska mobilizacja od kulis

Michał Banasiak, „Wprost”: Media lubią duże liczby, więc od czasu rozpoczęcia w Rosji mobilizacji licytują się na liczbę rosyjskich żołnierzy, która wkrótce ruszy na ukraiński front. Jaka jest najbliższa prawdzie?



Marek Meissner: Jaka liczba? Żadna z nich. Gierasimow podał 550 tys. jako „możliwych do zmobilizowania”. Warto pamiętać, że pierwsza mobilizacja miała objąć 500 tys. osób, ostatecznie skończyło się na ok. 220 tysiącach. Z czego przeszkolono i rzucono do walki mniej więcej 150 tysięcy. Możliwości ataku na Bachmut, jakie mają obecnie Rosjanie, to też są efekty mobilizacji. Tylko że w tym przypadku możemy mówić aż o trzech mobilizacjach: mobilizacji oficjalnej, mobilizacji „cichej”, kontynuowanej od listopada 2022 roku i mobilizacji więziennej, zorganizowanej przez grupę Wagnera w koloniach karnych i więzieniach w całej Rosji. Ale jedna rzecz to ludzi zmobilizować, druga wyszkolić i dać sprzęt. Dlatego armia miliona jest na obecnym etapie wojny niemożliwa. Chyba że miałyby to być kompanie strzeleckie, fizylierów jak w II wojnie światowej – z AK-74 i moździerzami 120 mm jako jedyna artylerią. Bo problemy są nawet z granatnikami i maszynową bronią wsparcia.

Portal Mediazona na bieżąco publikuje informacje o zidentyfikowanych rosyjskich ofiarach wojny. Wynika z nich, że giną przede wszystkim obywatele republik dalekowschodnich i kaukaskich. Przyjmuje się, że to stamtąd pochodzi najwięcej poborowych. Mobilizacja też jest prowadzona głównie tam?



Była. Widziałem takie zestawienie, według którego latem 2022 roku na 10 żołnierzy i oficerów strat bezpowrotnych wojsk Federacji Rosyjskiej w Ukrainie 7 pochodziło z Buriacji, Jakucji, Dalekiego Wschodu – na przykład Kraju Chabarowskiego. Nieco inaczej było w Kaukazie. Rosja rekrutowała na ogromną skalę w Dagestanie, Osetii Północnej, Kabardo-Bałkarii, Karaczajo-Czerkiesji, Adygei, Czeczenii, Inguszetii. Czyli całym Kaukazie. Brali wszystkich, którzy mieli jakikolwiek kontakt z bronią. Dawano im oficerów i podoficerów muzułmanów, niezależnie skąd by byli oraz ludzi, którzy „narozrabiali” na kontraktach i trzeba było się ich pozbyć z jednostek. Uwzględniano wszystkich, nawet tych, co do których miano podejrzenia, że „lubili się” z islamistami. Przy czym z nich tworzono „szare” batalionowe grupy bojowe ze sprzętem, jaki jest na składzie w republikach i magazynach rosyjskich.

Szare?