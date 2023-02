Przerażający obraz trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Ponad dwieście ofiar

Co najmniej 118 osób zginęło w Turcji i Syrii w jednym z najsilniejszych trzęsień ziemi, które nawiedziły tamten region od ponad 100 lat – takie informacje przekazuje w poniedziałkowy poranek CNN. Trzęsienie o sile 7,8 stopnia w skali Richtera odnotowano na obszarze oddalonym o 23 kilometry na wschód od Nurdagi w prowincji Gaziantep – informowała w poniedziałek rano United States Geological Survey (USGS). Nurdagi znajduje się wzdłuż granicy turecko-syryjskiej, a trzęsienie ziemi było odczuwalne w kilku krajach regionu, w tym w Syrii i Libanie.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Rośnie liczba ofiar

Co najmniej 76 osób zginęło, a ponad 440 zostało rannych w Turcji – poinformowała krajowa agencja zarządzania kryzysowego AFAD. W sąsiedniej Syrii zginęły co najmniej 42 osoby, a około 200 zostało rannych – podała syryjska państwowa agencja informacyjna SANA, powołując się na urzędnika tamtejszego Ministerstwa Zdrowia.

Po godz. 7 czasu polskiego przekazano informacje o wzrośnie liczby ofiar. Bilans zgonów w obu krajach przekroczył 200.

SANA precyzuje, że w Syrii zgony odnotowano w Aleppo, Hamie i Latakii. Według Syryjskiej Obrony Cywilnej, tzw. „Białych Hełmów”, dziesiątki ludzi pozostaje wciąż uwięzionych pod gruzami.

CNN zwraca uwagę, że trzęsienie nastąpiło, gdy część mieszkańców spała, stąd nie byli zupełnie przygotowani na to, co może się wydarzyć. Uważa się, że poniedziałkowe trzęsienie ziemi było najsilniejsze, jakie nawiedziło Turcję od 1939 roku. Wtedy kataklizm doprowadził do śmierci 30 tys. ludzi. Trzęsienia ziemi o tej sile są rzadkie. Siedem wstrząsów o sile 7,0 lub większej nawiedziło Turcję w ciągu ostatnich 25 lat – ale poniedziałkowe jest najpotężniejsze.

