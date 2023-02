Potężny wstrząs wtórny w Turcji i Syrii. Liczba ofiar przekroczyła 1200

Po najsilniejszym od dekad trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii wystąpił bardzo silny wstrząs wtórny o magnitudzie 7,5. Informację o przedłużającym się koszmarze lokalnych mieszkańców podało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Do wstrząsu wtórnego doszło około 1000 kilometrów na północ od epicentrum pierwszego trzęsienia. Kataklizm dotknął rejon miasta Kahramanmaras. Urzędnicy już teraz zapowiadają, że potrzebna będzie duża pomoc.

Eksperci zwracają uwagę, że drugi potężny wstrząs nastąpił mniej niż 12 godzin po pierwszym. Rządowe media w Syrii potwierdziły, że także na terytorium tego kraju ponownie zatrzęsła się ziemia. Łączny bilans ofiar dla obu krajów to zatrważające 1200 zabitych i ponad 5 tys. rannych. Prezydent Recep Tayyip Erdogan już teraz nazwał zdarzenie „największą katastrofą kraju po 1939 roku”.

Tragiczne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii

W mediach społecznościowych pojawiają się wstrząsające nagrania z akcji ratunkowej. Pod gruzami wciąż znajdują się ludzie, teraz [p wstrząsach wtórnych takich sytuacji z pewnością będzie znów więcej. Na niektórych nagraniach widać, jak na oczach kamer walą się kolejne budynki. – Na szczęście nie mamy informacji o ofiarach wśród polskich obywateli – przekazał „Wprost” rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina.

Media zwracały uwagę, że trzęsienie nastąpiło, gdy część mieszkańców spała, stąd nie byli zupełnie przygotowani na to, co może się wydarzyć. Uważa się, że poniedziałkowe trzęsienie ziemi było najsilniejsze, jakie nawiedziło Turcję od 1939 roku. Wtedy kataklizm doprowadził do śmierci 30 tys. ludzi. Trzęsienia ziemi o tej sile są rzadkie. Siedem wstrząsów o sile 7,0 lub większej nawiedziło Turcję w ciągu ostatnich 25 lat – ale poniedziałkowe jest najpotężniejsze.

