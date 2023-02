Pierwsze słowa Liz Truss po wyprowadzce z Downing Street. Chce znów stanąć na czele rządu?

Przypomnijmy: Liz Truss zrezygnowała z pełnienia funkcji premiera Wielkiej Brytanii 20 października ubiegłego roku. Jej kadencja trwała zaledwie 45 dni. Tym samym, Truss była najkrócej urzędującym premierem w brytyjskiej historii.

Dlaczego Liz Truss zrezygnowała?

To pokłosie „nietrafionych” decyzji jej rządu w kwestii polityki podatkowej. Dotyczyły one m.in. obniżenia podatków dla najbogatszych oraz cięć wydatków publicznych. Rząd Truss podniósł także stopy procentowe.

Te decyzje nie tylko spotkały się z dezaprobatą wielu Brytyjczyków, ale poskutkowały również drastycznym spadkiem wartości funta. Aby ustabilizować kurs waluty, błyskawiczną interwencją musiał podjąć Bank Anglii, który wykupił długoterminowe obligacje państwowe za 65 mld funtów.

Ostatecznie, Truss wycofała się z większości kontrowersyjnych zmian, a minister finansów Kwasi Kwartenga został przez nią zdymisjonowany. Wkrótce jednak ogłosiła, że „biorąc pod uwagę sytuację, nie może wypełnić mandatu”. Innymi słowy, jej ugrupowanie – czyli Partia Konserwatywna – zmusiło ją do zrzeczenia się urzędu.

Truss o byciu premierem: Nie, nie żałuję tego

Brytyjska polityk udzieliła niedawno wywiadu tygodnikowi „The Spectator”. Była to jej pierwsza rozmowa z mediami od czasu zrezygnowania funkcji premiera.

Truss oświadczyła, że mimo tak spektakularnej porażki nie zamierza wycofywać się z polityki. Jako poseł Partii Konserwatywnej zamierza aktywnie wspierać rząd swojego następcy – Rishi Sunaka. Jednocześnie wykluczyła starania o powrót na Downing Street 10.

– Zdecydowanie chcę kontynuować pracę jako członek parlamentu (...) Jestem pozytywnie nastawiona do przyszłości Wielkiej Brytanii. Jestem pozytywnie nastawiona do przyszłości Partii Konserwatywnej. Myślę, że musimy zacząć budować silniejszą bazę intelektualną. Ale nie jestem zdesperowana, by teraz wracać pod numer 10 – skwitowała była premier. – Nie, nie żałuję tego – odpowiedziała na pytanie, czy żałuje objęcia funkcji premiera.

