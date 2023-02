Trzy osoby wydobyte przez Polaków spod gruzów w Turcji. „Czas nas goni! Walka trwa!”

Przypomnijmy: w ubiegły poniedziałek, 6 stycznia, światową opinią publiczną zaszokowały doniesienia z Bliskiego Wschodu.

Bilans ofiar w Turcji i Syrii prawdopodobnie wzrośnie

We wczesnych godzinach porannych lokalnego czasu, w południowo-wschodniej Turcji i północnej Syrii doszło do trzęsienia ziemi o sile blisko 8 stopni w skali Richtera. Był to największy tego rodzaju kataklizm w tej części świata od 1939 r.

Co gorsza, w ciągu kolejnej doby nastąpiły wtórne wstrząsy o sile 4 stopni. Jak wynika z najnowszego bilansu ofiar, w Turcji i Syrii zginęło co najmniej 5100 osób, z czego ponad 3500 na tureckim terytorium. Ranni są liczeni w dziesiątkach tysięcy.

Niestety, ostateczny bilans może okazać się znacznie wyższy, gdyż zniszczeniu uległy tysiące budynków mieszkalnych.

Polacy uratowali spod gruzów trzy osoby

W akcję poszukiwawczo-ratowniczą włączyli się ratownicy z całego świata, w tym z Polski. Rząd zdecydował o wysłaniu na miejsce tragedii doświadczonej grupy HUSAR Poland, w skład której weszło 76 członków Państwowej Straży Pożarnej oraz osiem psów poszukiwawczych.

Warto dodać, że nasi ratownicy jako jedyni wylądowali na lotnisku, które jest położone w pobliżu epicentrum. We wtorek, 7 stycznia, Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak poinformował na Twitterze, że Polakom udało się dotychczas wyciągnąć spod gruzów gruzów trzy żywe osoby.

Podkreślił, że jak wynika z przeprowadzonego dotychczas rozpoznania, pod gruzami wciąż mogą znajdować się kolejne żywe osoby. „Czas nas goni! Walka o życie ludzi trwa!” – dodał Bartkowiak.

