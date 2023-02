Złe wieści dla Emmanuela Macrona. Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Pracownia Ifop-Fiducial sprawdziła, jak obecnie kształtuje się poparcie dla najważniejszych polityków we Francji. Ani Emmanuel Macron, ani Elisabeth Borne nie mają powodów do zadowolenia. Z badania wynika, że tylko 38 proc. Francuzów uważa, że prezydent będzie zdolny do przeprowadzenia najważniejszych reform w kraju. Oznacza to, że przywódca kraju stracił w tej kategorii 2 pkt procentowe. Obecnie poparcie dla niego wynosi 34 proc. i jest to najgorszy wynik tego polityka od marca 2020 roku.

Z kolei francuska premier cieszy się poparciem zaledwie 31 proc. obywateli, co oznacza spadek popularności w porównaniu do poprzedniego badania o 4 pkt procentowe. Elisabeth Borne jest postrzegana przez Francuzów jako „sztywna” – tylko 27 proc. uważa ją za otwartą na dialog.



Francuzi protestują przeciwko reformie emerytalnej

Na spadek popularności francuskich przywódców wpłynęła propozycja reformy emerytalnej. W połowie stycznia osiem największych związków zawodowych we Francji wezwało do protestów przeciwko zmianom proponowanym przez rząd Emmanuela Macrona. Zgodnie z ustawą minimalny wiek, od którego przysługiwać będzie pełna emerytura, podniesiony zostanie do 64 roku życia. Na ten moment minimalny wiek wynosi 62 lata. Zdaniem francuskiego rządu podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne, aby poradzić sobie z deficytem funduszy emerytalnych.

Gwałtowne protesty przyniosły częściowy skutek: rząd zmodyfikował swoją propozycję i proponuje, aby ci, którzy zaczęli pracować pomiędzy 20. a 21. rokiem życia, mogli przejść na emeryturę w wieku 63 lat. Republikanie szacują, że takie rozwiązanie dotyczyłoby 30 tys. osób i kosztowałoby do miliarda euro rocznie.

