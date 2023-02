Wołodymyr Zełenski ma przyjechać do Brukseli. Podano plan wizyty

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek ma przyjechać do Brukseli – informuje Reuters powołując się na unijnego dyplomatę. Pierwsze szczegóły wizyty wyciekły do opinii publicznej, prowadząc do wzajemnych oskarżeń wśród urzędników unijnych. W środę ukraiński przywódca przyleciał do Wielkiej Brytanii.

Według pierwszych doniesień ukraiński przywódca planuje wyjazd jutro. Ma spotkać się osobiście z przywódcami UE na szczycie i przemawiać w Parlamencie Europejskim na nadzwyczajnej sesji. Portal POLITICO pisze, że pierwsze informacje o „tajnej” wizycie Zełenskiego w Bruskeli wyciekły do mediów już trzy dni przed jego spodziewanym przyjazdem. Kilka osób poinformowanych o dyskusjach powiedziało POLITICO w poniedziałek, że rzeczywiście trwają przygotowania do powitania Zełenskiego w Brukseli w czwartek. Wstępny plan przewiduje, że oprócz przemówienia w Parlamencie Zełenski zje lunch z przywódcami UE. Portal zauważa, że wyciek informacji na ten temat może storpedować te plany i budzi obawy o bezpieczeństwo ukraińskiego przywódcy. Zełenski w ubiegłym tygodniu spotkał się z najwyższymi unijnymi urzędnikami w Kijowie podczas szczytu UE-Ukraina. – Dzień, w którym Ukraina otrzymała status państwa kandydującego UE, był nowym początkiem dla Ukrainy, był to także nowy początek dla Unii – zapewniła wtedy szefowa KE, Ursula von der Leyen.

Wołodymyr Zełenski w Wielkiej Brytanii. Audiencja u króla W środę prezydent Ukrainy przyleciał do Wielkiej Brytanii z pierwszą wizytą do tego kraju od czasu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę – poinformowały BBC i Sky News. Informacje o wizycie nie były wcześniej znane opinii publicznej.

Biuro premiera Wielkiej Brytanii przy Downing Street potwierdziło, że Wołodymyr Zełenski spotka się z Rishim Sunakiem i wygłosi przemówienie w parlamencie. Politycy rozmawiali ostatnio osobiście w listopadzie, w czasie wizyty brytyjskiego premiera w Kijowie. Pałac Buckingham przekazał, że w środę po południu król przyjmie Wołodymyra Zełenskiego na audiencji. Czytaj też:

