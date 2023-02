Była kochanka Władimira Putina objęta sankcjami. Zaczynała jako sprzątaczka, dziś ma 100 mln dol. na koncie

Wielka Brytania ogłosiła nową listę sankcyjną wymierzoną w elity Kremla i podmioty dostarczające sprzęt wojskowy, w tym drony. Pakiet ogłoszony przez ministra spraw zagranicznych Jamesa Cleverly’ego uderza łącznie w osiem osób i siedem podmiotów. Nowe sankcje mają przyśpieszać ekonomiczną presję, której celem jest Władimir Putin i jego otoczenie.

Wielka Brytania uderzyła w otoczenie Władimira Putina

Chodzi o osłabienie rosyjskiej machiny wojennej. Szef brytyjskiego MSZ podkreślił, że Rosja nie będzie miała dostępu do zamrożonych aktywów, dopóki nie zakończy swoich gróźb wobec suwerenności terytorialnej i integralności Ukrainy. – Ukraina pokazała Putinowi, że nie złamie się pod jego tyrańską inwazją. On odpowiedział masowym atakiem na obszary cywilne i ukraińską infrastrukturę krytyczną. Nie możemy pozwolić, aby mu się udało. Musimy zwiększyć nasze wsparcie – mówił Cleverly.

Wśród podmiotów sankcjami zostali objęci: producent rosyjskich dronów używanych do niszczenia ukraińskich pojazdów bojowych – CST, producent części do śmigłowców wojskowych – RT-Komplekt czy firma organizująca transport i dostawy rosyjskiego sprzętu wojskowego – Oboronlogistics.

Kolejne sankcje wymierzone w Rosję

Na liście są też: producenci i modyfikatorzy podwozi gąsienicowych do przeciwlotniczych systemów rakietowych wykorzystywanych przez rosyjską armię w Ukrainie – Universalmash i Lipetsk, firma zajmująca się oprogramowaniem dla lotnictwa wojskowego – Topaz oraz firma świadcząca usługi IT i zapewniająca domeny hostingowe dla wielu osób i podmiotów zaangażowanych w destabilizację Ukrainy – Moscoms LLC.

Jeśli chodzi o osoby, na liście znaleźli się z kolei: biznesmen i prezydencki Rzecznik Praw Przedsiębiorców Rosji Borys Titow, prawnik oraz bankier, a do niedawna wiceprezes największej prywatnej rafinerii ropy naftowej w Rosji Nikołaj Jegorow, właściciel proklemlowskiej gazety informacyjnej Regnum Siergiej Rudnow, właściciel firmy Aerostart zajmującej się konserwacją i naprawą samolotów Wiktor Myachin.

Kim jest Swietłana Kriwonogich?

Sankcjami zostali objęci również prezes zarządy rosyjskie firmy farmaceutycznej R-farm Aleksiej Repik, były doradca prezydenta Jewgienij Szkołow oraz prezes Delovaya Rossiya Paweł Titow, syn Borysa. Uwagę przyciąga także Swietłana Kriwonogich. Była kochanka Putina, która posiada udziały w Banku Rossija. Kriwonogich jest matką nieślubnej i najmłodszej córki prezydenta Rosji. Zaczynała jako sprzątaczka w sklepie. Nagle jej majątek, wyceniany obecnie na 100 mln dol., znacznie się poprawił.

Stało się to w momencie, kiedy Putin doszedł do władzy. Związek nie trwał jednak za długo i miał się zakończyć pod koniec 2000 r. Córka Kriwonogich nosi nazwisko patronimiczne po ojcu Władimirowna. Kobieta jest również bardzo podobna do rosyjskiego przywódcy. Sankcjami została objęta także inna z byłych kochanek Putina – Alina Kabajewa.

