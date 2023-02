Król Karol III do prezydenta Ukrainy: Wszyscy martwiliśmy się o Ciebie

Wołodymyr Zełenski podczas swojej wizyty w Wielkiej Brytanii spotkał się z królem Karolem III. Dla prezydenta Ukrainy było to pierwsze spotkanie z brytyjskim monarchą. Podczas przemówienia do parlamentu Wielkiej Brytanii Zełenski zdradził, że przekaże Karolowi III wyrazy wdzięczności od wszystkich Ukraińców za wsparcie, które otrzymał jeszcze w momencie, gdy Karol był księciem. Ukraiński przywódca podzielił się swoimi wrażeniami z audiencji w mediach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski w Wielkiej Brytanii spotkał się z królem Karolem III

„Pogratulowałem mu niedawnego wstąpienia na tron i życzyłem Brytyjczykom pokoju i życzliwości. To dla mnie zaszczyt, że jako pierwszy prezydent Ukrainy w historii stosunków ukraińsko-brytyjskich zostałem uhonorowany przez brytyjskiego monarchę audiencją. Jestem wdzięczny Jego Wysokości za ciepłe przyjęcie i wspieranie obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Wielkiej Brytanii przed wojną” – napisał Zełenski. Na zdjęciu widać, że prezydent Ukrainy i Karol uścisnęli sobie dłonie.

BBC ujawniło z kolei, co król powiedział prezydentowi Ukrainy. Na początek brytyjski monarcha zaznaczył, że jest „zachwycony”, mogąc powitać go w Pałacu Buckingham. – Wszyscy martwiliśmy się o Ciebie i długo myśleliśmy o twoim kraju – miał powiedzieć Karol. Ukraiński przywódca miał z kolei wspomnieć o wielkim poparciu dla Ukrainy ze strony brytyjskiego parlamentu, co król skwitował: „Tak się cieszę”.

Prezydent Ukrainy odwiedzi Paryż i Brukselę. Będzie rozmawiał m.in. z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem

Dla prezydenta Ukrainy wizyta w Wielkiej Brytanii to druga podróż zagraniczna od momentu wojny w Ukrainie. Pierwszą Zełenski odbył do USA. Ukraiński przywódca po spotkaniu z Karolem udał się do Paryża, gdzie ma spotkać się z prezydentem Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Z kolei w czwartek Zełenski ma przylecieć do Brukseli i spotkać się z przywódcami Unii Europejskiej.

