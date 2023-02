Ambasador USA w Warszawie dla „Wprost”: Nie sądzę, by w relacjach z Rosją dało się wrócić do sytuacji sprzed wojny

Jakub Mielnik, „Wprost”: Czy jest możliwe, żeby z okazji rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, prezydent Biden odwiedził Kijów?

Mark Brzezinski: Nie mam na ten temat żadnych informacji.

Nie sądzi pan jednak, że taka wizyta byłaby dobitną manifestacją amerykańskiego zaangażowania w wojnę?

Jestem amerykańskim ambasadorem w Polsce i wolałbym skupić się na relacjach z Polską.

To jasne, ale Ukraina ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i naszej przyszłości, także w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Kryzys, o którym pan mówi, dotyka istoty starcia autorytaryzmu z demokracją. Jego rezultat będzie miał konsekwencje w nadchodzących latach. Dlatego wspieramy Ukraińców, dopóki nie wygrają i nie wyrzucą Rosjan z Ukrainy.

Zatem prezydent Biden poprzestanie na przyjeździe do Polski?

Jako ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, bardzo bym chciał, żeby prezydent Biden tu przyjechał, ale to Biały Dom wydaje w tej sprawie oficjalny komunikat. Taka wizyta byłaby potwierdzeniem szczególnej przyjaźni między naszymi krajami. Mamy tutaj tysiące naszych żołnierzy, którzy wraz z polskimi żołnierzami zaświadczają, że kolektywna obrona działa.

Nie tylko Biały Dom i Waszyngton, ale cały świat docenia to, co robicie dla ukraińskich uchodźców wojennych, przyjmując tysiące ludzi w swoich domach. To jest niezwykła historia i jesteśmy wam wdzięczni za ten humanitarny akt i to poświęcenie. Prezydent Joe Biden dawał już temu wyraz podczas wizyty w marcu ubiegłego roku, gdy okazywał ogromne zrozumienie dla tego, co czują Ukraińcy, także ci, którzy przybyli do Polski.