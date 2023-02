Władimir Putin próbował zaklinać rzeczywistość. „Nie rozpoczęliśmy żadnych działań wojennych”

Władimir Putin w setną rocznicę powstania rosyjskiego lotnictwa cywilnego spotkał się z przedstawicielami branży lotniczej. Prezydent Rosji zdalnie uczestniczył również w ceremonii otwarcia nowych obiektów dla lotnictwa cywilnego. Po wszystkim Putin pozwolił wszystkim zebranym, aby poruszyli z nim z różne tematy. Jeden z nich dotyczył wojny w Ukrainie.

Prezydent Rosji o inwazji. „Próbujemy zakończyć działania wojenne”

Rosyjski przywódca mówiąc o konflikcie sięgnął po stosowaną od dłuższego czasu narrację. – Chcę to powiedzieć jeszcze raz. Nie rozpoczęliśmy żadnych działań wojennych, próbujemy je zakończyć. Działania te zostały zapoczątkowane przez nacjonalistów w Ukrainie i tych, którzy ich wspierali w 2014 roku, kiedy przeprowadzono zamach stanu. Od tego wszystko się zaczęło – mówił Putin.

Prezydent Rosji dodał, że potem doszło do „wydarzeń” na Krymie i w Donbasie. Nie zdecydował się jednak sprecyzować, że to Rosja zdecydowała się na inwazję ukraińskich ziem i aneksję półwyspu. – Od 2014 r., z naruszeniem wszystkich porozumień, podjętych zobowiązań, regiony Donbasu zostały niemal zablokowane, wielokrotnie przeprowadzano tam operacje wojskowe na szeroką skalę. To znaczy, że wtedy rozpoczęli wojnę – mówił Putin.

Władimir Putin o wojnie w Ukrainie. Wspomniał o trudnościach

– I ten konflikt trwał przez osiem lat, aby wytępić ludzi, którzy tam mieszkali i czuli się związani krwią z Rosją oraz rosyjską kulturą i językiem. Ale jak długo można to tolerować? – pytał Putin. Rosyjski przywódca nie ukrywał, że niektóre branże „muszą mierzyć się z trudnościami”. – Tak to było nieuniknione, ale dla wielu, którzy próbowali i nadal próbują stwarzać nam problemy, niespodziewane było to, jak skutecznie przeciwdziałamy stawianym nam przeciwnościom – ocenił.

