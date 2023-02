Absurdalne wyjaśnienia Jewgienija Prigożyna ws. Grupy Wagnera. Amerykanie ujawnili prawdziwy powód

Jewgienij Prigożyn tłumaczył, że wstrzymanie rekrutacji więźniów do Grupy Wagnera wynika ze zgłoszeń od 10 milionów obywateli USA. Amerykański think thank stwierdził, że rekrutacja dalej będzie prowadzona, ale w mniejszym zakresie. Przyczyną jest postawienie na zmobilizowaną armię.

Jewgienij Prigożyn ogłosił, że rekrutacja rosyjskich więźniów do Grupy Wagnera została całkowicie wstrzymana. W kolejnym wpisie jako powód wskazano rzekome 10 milionów zgłoszeń od obywateli USA, którzy chcieli dołączyć do prywatnej jednostki wojskowej kierowanej przez „kucharza” Władimira Putina. Amerykański Instytut Badań nad Wojną pomija absurdalne wyjaśnienie i tłumaczy rzeczywiste powody takiej decyzji. Jewgienij Prigożyn jednak nie przestał rekrutować więźniów do Grupy Wagnera? Nagły zwrot w sprawie Grupa Wagnera mimo zapewnień prawdopodobnie będzie kontynuowała rekrutację w więzieniach, ale w znacznie bardziej ograniczonym zakresie. Wcielanie ochotników do prywatnej jednostki wojskowej Prigożyna spowolniło już kilka miesięcy temu, co pokazują statystyki rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej. Dowództwo wojskowe Rosji ma odchodzić od wykorzystywania więźniów z Grupy Wagnera jako mięsa armatniego na rzecz swojej zmobilizowanej armii, co widać już pod Bachmutem. ISW poinformowało także, że jeden z prominentnych rosyjskich blogerów powiązanych z Prigożynem wezwał do dymisji Siergieja Szojgu w związku ze skandalem związanym z zakupem rosyjskich mundurów wojskowych. Minister obrony Rosji i jego resort są pod ostrzałem ostrej krytyki czołowych blogerów militarnych za to, że 22-letni syn rosyjskiego wiceszefa Federalnej Agencji Zarządzania Mieniem Państwowym wygrał kontrakt na dostawę nowych mundurów dla rosyjskiego wojska. Obwiniają Siergieja Szojgu odpowiedzialnością za aferę. Chcą, aby Władimir Putin go zwolnił Nowe mundury mają być gorszej jakości i w dodatku droższe. Sprawa ma być częścią drobnej afery korupcyjnej ws. wzbogacania się rodzin rosyjskich urzędników wojskowych. W związku sprawą Szojgu miał stracić wiarygodność, pojawiły się apele do Putina, aby szef rosyjskiego Ministerstwa Obrony stracił swoje stanowisko. To kolejny element atakowania resortu i wyższych urzędników Kremla za nieudolność skutkującą porażkami na polu walki i pogarszającą się jakością życia rosyjskich żołnierzy. Czytaj też:

To koniec Grupy Wagnera? Sztab rosyjskiej armii czeka na decyzję PrigożynaCzytaj też:

Prigożyn wyzwał Zełenskiego na pojedynek. „Spotkamy się na niebie”