Kontratak ukraińskiej armii. Rosjanie ponieśli poważne straty

Z informacji przekazanych przez agencję Uktinform wynika, że armia ukraińska uderzyła w znajdujące się pod kontrolą Rosjan lotnisko wojskowe w Berdańsku w obwodzie zaporoskim. Celem ataku były m.in. magazyny amunicji i paliwa oraz stacja radiolokacyjna. Z doniesień wynika, że w wyniku ostrzału zginąć miało ponad 100 rosyjskich żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Miasta pod ostrzałem

Do ostrzału doszło po tym, jak w nocy z czwartku na piątek rozpoczęła się kolejna, zakrojona na szeroką skalę, ofensywa wojsk rosyjskich. W niemal wszystkich regionach Ukrainy obowiązuje obecnie alarm lotniczy, a na miasta spadają rakiety. Wiadomo na pewno, że pociski trafiły w cele w Winnicy, Charkowie, Zaporożu. Burmistrz Charkowa poinformował, że wskutek ataku na obiekty infrastruktury krytycznej, może dojść do przerw w dostawach prądu. Z kolei atak na Zaporoże miał być najdotkliwszym od początku wojny. Sekretarz tamtejszej rady miejskiej Anatolij Kurtiew przekazał, że w kierunku miasta wystrzelono łącznie 17 rakiet.

Celem rosyjskiej ofensywy jest przejęcie całkowitej kontroli nad zaanektowanymi w drodze pseudoteoretyków terenów na wschodzie Ukrainy. „Wróg, próbując przejąć pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, nadal koncentruje swoje główne wysiłki na prowadzeniu operacji zaczepnych na kierunkach: Kupiańsk, Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Nowopawliwka” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Z informacji ukraińskiego dowództwa „Południe” wynika również, że najeźdźcy przystąpili do ataku od strony wody. Na Morzu Czarnym znajdują się trzy lotniskowce mogące przenosić do 20 pocisków typu "Kalibr". Ponadto do ataku może dojść również za sprawą poderwanych samolotów bojowych Tu-22m, z pokładu których wystrzelone mogły być hipersoniczne pociski manewrujące Ch-22.

