Łukaszenka postanowił zostać jasnowidzem. Ta mina mówi wszystko

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym słychać fragment wystąpienia Aleksandra Łukaszenki. Białoruski dyktator próbował przekonywać, że wkrótce świat, w którym żyjemy, całkowicie się zmieni i będzie to zmiana na lepsze.

– Jutro sytuacja na świecie z pewnością się uspokoi. Wszyscy spoczną na laurach, dumni ze swoich dotychczasowych osiągnięć. Świat będzie spokojnym miejscem, gdzie panuje pokój i wolność. To oczywiste, że świat będzie zupełnie inny niż teraz i to nie podlega żadnej dyskusji – próbował przekonywać samozwańczy przywódca Białorusi. Na filmiku udostępnionym przez ukraińskiego polityka widać, że kobieta, która słuchała Aleksandra Łukaszenki, była wyjątkowo sceptycznie nastawiona odnośnie jego przewidywań.

Łukaszenka i chińska herbata

Zaledwie dzień wcześniej do mediów społecznościowych trafiło inne nagranie, którego bohaterem jest Aleksandr Łukaszenka. Polityk spotkał się z naukowcami w Pałacu Niepodległości w Mińsku. – Białoruska nauka ma powody do dumy, ale nie ma czasu na spoczywanie na laurach – stwierdził samozwańczy przywódca podczas uroczystości wręczenia dyplomów pracownikom naukowym i pedagogom.

W pewnej chwili samozwańczy przywódca zaczął zachwalać swoim gościom przygotowany specjalnie dla nich poczęstunek. – Popatrzcie, tutaj jest herbata dla was. Wypijcie, zanim wystygnie. Xi Jinping wysyła mi taką chińską herbatę przez cały czas. Częstujcie się, bo przecież sam wszystkiego nie wypije – zachęcał Aleksandr Łukaszenka. – Te cukierki także są dla was, mamy również ciasteczka. Osobiście ie polecam, ale z drugiej strony wszyscy jesteście bardzo szczupli, więc możecie pozwolić sobie na małe co nieco – powiedział dyktator.

