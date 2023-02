Groźny incydent na Morzu Południowochińskim. Kolejny zarzut pod adresem Pekinu

Jak donosi amerykańska telewizja CNN, do incydentu doszło 6 lutego na Morzu Południowochińskim, a dokładnie na wodach w pobliżu archipelagu Spratly.

Węzeł gordyjski na Morzu Południowochińskim

Składa się on z ok. stu obiektów: wysepek, skał, łach i raf. To sporne terytorium, do którego w całości roszczą Chiny, Tajwan i Wietnam. Natomiast pretensje do części wspomnianego archipelagu wysuwają również Filipiny, Malezja i Brunei.

Jak wynika z zeznań członków załogi okrętu filipińskiej straży przybrzeżnej, jednostka chińskiej marynarki wojennej się zbliżyła się do nich na odległość zaledwie ok. 140 m.

Pekin nie pierwszy raz oskarżony o użycie lasera

Filipińczycy zrelacjonowali, że chińska jednostka "wykonywała niebezpieczne manewry". Miało to polegać m.in. na skierowaniu w ich kierunku wiązki "wojskowego lasera", co doprowadziło do tymczasowego oślepienia części załogi.

Władze w Pekinie nie skomentowały dotychczas tych zarzutów. Jak podkreśla CNN, to już kolejne oskarżenie o użycie lasera przez marynarkę wojenną Chin na spornym wodach.

Chiny chcą zwiększyć swoje panowanie na Morzu Południowochińskim

Chiny od dawna roszczą sobie prawo do „niekwestionowanej suwerenności” nad prawie całym obszarem Morza Południowochińskiego.

Nie pogodziły się z orzeczeniem Trybunału Arbitrażowego w Hadze z 2016 r., w którym uznano za bezzasadne roszczenia do traktowania znacznej części wspomnianego akwenu jako chińskiej strefy ekonomicznej.

W związku z tym, Chiny domagają się od sąsiednich krajów, aby zrzekły się swoich praw terytorialnych do Morza Południowochińskiego. – Przez cały 2022 rok obserwowaliśmy niebezpieczne incydenty, które zamiast uspokoić nastroje, tylko je podgrzewały – skwitował Greg Poling, analityk z amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.

