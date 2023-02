Królowa Camilla musiała odwołać publiczne aktywności. Pałac Buckingham ujawnił powód

Pałac Buckingham poinformował, że Camilla Parker-Bowles została zmuszona do odwołania publicznych aktywności zaplanowane na najbliższe dni. We wtorek 14 lutego królowa małżonka miała odwiedzić szkołę baletową Elmhurst w Birmingham. Następnie miała się pojawić w bibliotece w Telford, aby podziękować przedstawicielom wolontariuszy i pracownikom za ich wkład w życie lokalnej społeczności. Dzień później miała być gospodynią przyjęcia w Clarence House z okazji drugiej rocznicy powstania jej klubu książki Reading Room. 16 lutego wraz z Karolem III miała udać się w podróż do Milton Keynes.

Co dolega Camilli Parker-Bowles?

Początkowo Pałac Buckingham przekazał, że Camilla Parker-Bowles nie będzie się pokazywać publicznie, ponieważ zachorowała na „sezonową chorobę”. Po kilku godzinach wydano kolejne oświadczenie, w którym podano, że żona Karola III uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zapewniono, że królowa małżonka jest w pełni zaszczepiona i pozostaje w dobrym nastroju. Zaznaczono, że „jest jej bardzo smutno z powodu przymusowego urlopu i przeprasza wszystkich za swoją nieobecność”.

Królowa małżonka zachorowała na COVID-19 już po raz drugi. Wcześniej pozytywny wynik testu na koronawirusa uzyskała w lutym 2022 roku. Wówczas musiała odwołać swoją wizytę na Cheltenham Festival, gdzie miała wręczyć nagrodę zwycięzcom charytatywnego wyścigu wioślarzy.

