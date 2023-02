Balonowa wojna nad Ameryką Północną. Cztery incydenty, tylko jeden częściowo wyjaśniony

Każdego dnia stacje meteorologiczne na całym świecie wysyłają w niebo około 1800 balonów, których zadaniem jest pomoc w obserwacji zjawisk pogodowych. Poza swoim badawczym charakterem, nieco zapomnianą funkcją tego typu statków powietrznych, jest także działalność szpiegowska bądź asymetryczna.

Wraz z rozwojem załogowych i bezzałogowych samolotów rozpoznawczych oraz satelitów rola balonów stopniowo ulegała ograniczeniu. Także w przypadku działań asymetryczno-terrorystycznych tego typu zadania nie przynosiły (w historii) znacznych sukcesów. Należy pamiętać przy tym, że to właśnie Amerykanie w swojej historii byli już ofiarami tego typu działań – w czasie II wojny światowej Cesarstwo Japońskie wykorzystywało balony do przenoszenia niewielkich bomb.

Jak wskazują dokumenty, w okresie od listopada 1944 roku do kwietnia 1945 roku Japończycy wysłali w kierunku Stanów Zjednoczonych około 9300 balonów. Ich skutek był minimalny, wiele z nich spadło w niezamieszkałych obszarach północno-zachodniej części Ameryki Północnej, a spora część do Oceanu Spokojnego. Zginęło sześciu obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy 5 maja 1945 roku odnaleźli w stanie Oregon japońską bombę wraz z resztkami balonu. Co należy odnotować, media oraz służby porządku publicznego w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych, nadal donoszą o odnajdywaniu niebezpiecznych pozostałości japońskiej inicjatywy – jeden z ostatnich przypadków tego typu miał miejsce w październiku 2019 roku w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska.

Tegoroczna uwaga mediów wykorzystaniem balonów do celów militarno-szpiegowskich została zapoczątkowana 2 lutego, kiedy amerykański Departament Obrony poinformował o wykryciu nad kontynentalną częścią Stanów Zjednoczonych balonu, który szybko został określony jako chińskie urządzenie rozpoznawcze.