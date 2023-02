Kontrowersyjna decyzja Węgier. Szef MSZ udał się do stolicy Białorusi

Szef MSZ Węgier Péter Szijjártó przybył z wizytą do stolicy Białorusi, co wywołało spore kontrowersje. Polityk bronił się, że celem wizyty było przede wszystkim nawoływanie do pokoju. „Nasze stanowisko jest jasne: kanały komunikacji powinny być otwarte” – skomentował na Facebooku Szijjártó.