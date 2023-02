Zmarła Raquel Welch. Kilka dekad temu znał ją cały świat

Rodzina zmarłej poinformowała, że 82-letnia Raquel Welch odeszła w środę 15 lutego nad ranem, po krótkiej chorobie. Smutną wiadomość potwierdził także jej menadżer Steve Sauer, z którym skontaktowali się dziennikarze magazynu „People”. Dzięki rolom w „Fantastycznej podróży” i „Milion lat przed naszą erą” Welch zyskała ogólnoświatową sławę. Choć wiele jej filmów nie odniosło już takich sukcesów, gwiazda wciąż zachwycała swoją urodą i ówczesnych mediów stała się „symbolem seksu lat 60. i 70. XX wieku”.

Raquel Welch. Trudne początki córki imigranta

Wielkiej kariery Raquel Welch (właściwie Jo Raquel Tejada) początkowo trudno było się spodziewać. Urodzona w 1940 roku w Chicago córka imigranta z Boliwii w dzieciństwie wygrywała co prawda lokalne konkursy piękności dla nastolatek, ale z aktorstwem nie radziła sobie równie dobrze.

Uczyła się na wydziale aktorskim na uniwersytecie stanowym w San Diego, poślubiła swojego chłopaka ze szkoły średniej, Jamesa Welcha i urodziła syna Damona. Długo nie mogła znaleźć zatrudnienia w branży filmowej, pracowała więc jako pogodynka czy kelnerka.

Przełom w karierze Welch

Dopiero z czasem Welch zaczęła grać małe role telewizyjne, a później podpisała kontrakt z wytwórnią 20th Century Fox. Jej pierwszym filmem z większą rolą było "Roztańczone lato" z 1965 roku. Dopiero jednak wspomniana „Fantastyczna podróż” zapewniła jej sławę i pieniądze.

Welch doceniona została m.in. za role w filmach „Trzej muszkieterowie” oraz „Prawo do śmierci”. Ten pierwszy zapewnił jej Złotego Globu, a ten drugi nominację do wspomnianej nagrody. W 2012 roku grała jeszcze w serialu „2012 CSI: Kryminalne zagadki Miami”, a jej ostatnią produkcją był „House of Versace” z 2014 roku, w którym zagrała ciotkę Lucię.

Czytaj też:

Halle Berry miała wypadek na scenie. Udostępniła nagranieCzytaj też:

Cichopek i Kurzajewski zrezygnowali z zakupu wspólnego domu. Wiemy, dlaczego