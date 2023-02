Franciszek ogłosi rezygnację? Zastanawiające słowa papieża

Franciszek przyznał, że dwa miesiące po wyborze na Stolicę Piotrową podpisał list z rezygnacją. Dokument trafił w ręce kardynała Tarcisio Bertone.

– Nie wiem, gdzie ten list obecnie się znajduje. Zrobiłem to na wypadek, gdybym miał jakiś problem zdrowotny, który uniemożliwiłby mi sprawowanie posługi, nie byłbym w pełni świadomy i nie mógłbym samodzielnie podejmować decyzji – tłumaczył Ojciec Święty.

Papież Franciszek zapewnił, że na chwilę obecną nie ma zamiaru składać rezygnacji. – Na razie nie mam tego w swoich planach. Posługa wielkich patriarchów jest zawsze na całe życie – podkreślił duchowny.

Papież Franciszek o decyzji Benedykta XVI

Ojciec Święty przyznał, że obawia się, że rezygnowanie z urzędu następcy św. Piotra stanie się modą i czymś normalnym. Pytany o decyzję Benedykta XVI, który podjął taką decyzję odparł, że w przypadku jego poprzednika chodziło o problemy zdrowotne.

– Benedykt XVI miał odwagę to zrobić, ponieważ nie czuł się na siłach, aby dalej być papieżem. Na szczęście ja na razie czuje się dobrze. Nie możemy słuchać plotek, aby co pół roku zmieniać papieża – podsumował.

Papież zrezygnuje z urzędu?

Plotki o tym, że Franciszek mógłby zrezygnować z urzędu pojawiły się już po tym, jak opublikowano sierpniowy plan papieskich aktywności. Szczególną uwagę mediów zwróciła wizyta w L’Aquila. Przypominano, że to miasto, w którym pochowany jest Celestyn V, czyli pierwszy w historii papież, który zrezygnował. Benedykt XVI też odwiedzał to miasto, a rezygnację złożył w 2013 roku.

– Wszystkie te zbiegi okoliczności sprawiły, że niektórzy pomyśleli, iż wydarzy się ta sama „liturgia” – powiedział jednak Franciszek. – Ale to nigdy nie przyszło mi do głowy. Na razie nie, na razie nie. Naprawdę! – podkreślił. Dodał jednak, że pewnego dnia może zrezygnować z urzędu, jeśli stan zdrowia uniemożliwi mu kierowanie Kościołem. Dopytywany o to, kiedy wierni mogą się spodziewać takiej decyzji wskazał, że „wszystko leży w rękach Boga”.

