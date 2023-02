Putin opowiedział anegdotę od „niemieckiego przyjaciela”. „Drodzy Niemcy, cierpicie?”

Wiele wskazuje na to, że w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę nowe sankcje na Rosję nałoży nie tylko Unia Europejska, ale też Stany Zjednoczone i grupa G7. Anegdotę dotyczącą nałożonych już sankcji opowiedział na jednym ze spotkań prezydent Rosji Władimir Putin.

– Jest rodzina. Syn pyta ojca: Tato, dlaczego w naszym domu jest tak zimno? Ojciec odpowiada: Ponieważ Rosja zaatakowała Ukrainę. Syn pyta: Co to ma z nami wspólnego? Ojciec mówi: Wprowadziliśmy sankcje przeciwko Rosji. Syn pyta: Dlaczego? A ojciec: Aby sprawić, żeby Rosjanie czuli się źle. Na to syn: Czy my jesteśmy Rosjanami? – opowiada Putin na nagraniu opublikowanym przez doradcę w ukraińskim MSW Antona Gerashchenko.

Na wstępnie prezydent Rosji zaznaczył, że taką anegdotę usłyszał od swojego „przyjaciela z Niemiec”. „Drodzy Niemcy, cierpicie?” – dopytuje Gerashchenko.

Kolejne sankcje na Rosję

24 lutego ma zostać przyjęty nowy, 10. pakiet unijnych sankcji na Rosję. Zapowiedziała to szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Prawie rok temu, w nocy 24 lutego, Rosja zaatakowała Ukrainę i wojna wróciła do Europy. Tej nocy nasze myśli i modlitwy były z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Śledziliśmy wiadomości z Donbasu i Kijowa w napięciu. Czy będą w stanie oprzeć się atakowi rosyjskich najeźdźców? Dziś wiemy, że tak – powiedziała szefowa KE.

Von der Leyen zapowiedziała, że nowy pakiet będzie zawierał ograniczenia w handlu i eksporcie technologii o wartości 11 mld euro. – Osłabiamy zdolność Rosji do utrzymania jej machiny wojennej. Nasz 10. pakiet sankcji obejmuje zakazy handlu i kontrole eksportu technologii o wartości 11 miliardów euro – powiedziała szefowa KE.

Również podsekretarz stanu USA Victoria Nuland poinformowała, że 24 lutego może zostać ogłoszony przez USA i G7 nowy pakiet sankcji na Rosję. — Te sankcje rozszerzą i pogłębią wcześniej wprowadzone restrykcje w pewnych kategoriach, związanych w szczególności z ograniczeniem przepływu technologii i sprzętu dla rosyjskiego przemysłu obronnego — powiedziała Nuland.

