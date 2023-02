Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Niebywała okazja dla USA. Czynią to również dla nas

Amerykanie systematycznie i bez zakulisowych gier politycznych dosyłają sprzęt na front. Jest to zapewne ich strategia, polegająca na wyczerpywaniu potencjału militarnego Rosji i spowodowanie rozpadu imperium, które niezmiennie od zakończenia II wojny groziło światowemu pokojowi. (...) USA mają niebywała okazję osiągnąć to, czego nie mogli przez lata. Nawet, jak robią to sami, niezależnie od strategii NATO. Czynią to i dla nas.

Zbliża się pierwsza rocznica zmagań Ukrainy z rosyjską agresją. Przez blisko rok nasz sąsiad nie tylko odpiera przeważającego przeciwnika, ale i zadaje szereg ciosów które wstrząsnęły Rosją. Niebywałe, co stało się na polach Ukrainy. Nikt z wielkich tego świata nie sądził, że tak młode państwo sponiewiera takiego mocarza. Jak się okazało – papierowego. Straszeni przez lata kremlowską propagandą, prawie wszyscy wieszczyli szybki koniec Ukrainy. Bezprzykładne bohaterstwo Ukraińców pokazało światu, że Rosja i jej rzekomo druga armia świata to wyimaginowany kolos. Zdecydowany opór Ukraińców i ich spektakularne wojskowe sukcesy wróciły wiarę Europie i NATO, że Rosja nie jest niepokonana. Rozbudziły nadzieje, że wspólnym wysiłkiem można pomóc tę wojnę Ukrainie wygrać. Entuzjazm udzielił się wszystkim.