Nowy raport brytyjskiego wywiadu. Grupa Wagnera poniosła wielkie straty

Statystyki opublikowane przez brytyjski wywiad wskazują, że w ciągu roku od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę, rosyjska armia poniosła olbrzymie straty. W wyliczeniach wzięto pod uwagę nie tylko, żołnierzy należących do różnych rodzajów sił zbrojnych, lecz także najemników.

Wojna w Ukrainie. Rośnie liczba zabitych

Z danych brytyjskich analityków wynika, że od momentu rozpoczęcia wojny rosyjska armia straciła od 175 do 200 tys. żołnierzy i najemników. Liczba ta zawiera również tych, którzy stracili zdolność do walki z powodu odniesionych ran. Zabitych w wyniku działań wojennych zostało nawet do 60 tys. rosyjskich żołnierzy. Liczba zabitych i rannych wzrosła znacząco po ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Rosji. Autorzy raportu podkreślają, że w myśl nowoczesnych standardów wojennych wskaźnik zabitych do rannych jest bardzo wysoki.

Raport zawiera również informacje dotyczące działań należącej do Jewgienija Prigożyna Grupy Wagnera. Prywatna armia zaciągnęła w swoje szeregi dużą liczbę nie doświadczonych w boju skazańców, którym w zamian za walkę obiecano skrócenie lub anulowanie wyroku. Brytyjczycy wyliczają, że około połowa z więźniów wcielonych w szeregi wagnerowców zginęła lub odniosła rany uniemożliwiające im dalszy udział w działaniach wojennych.

Wojna w Ukraine. Kłopoty Grupy Wagnera

Z informacji jakie docierają z frontu wynika, że Grupa Wagnera może ponieść jeszcze większe straty. Z nagrania udostępnionego na oficjalnym kanale wagnerowców na Telegramie wynika, że najemnicy zostali pozbawieni dostępu do dostaw amunicji.

– Jesteśmy całkowicie odcięci od dostaw amunicji. Bylibyśmy niezwykle wdzięczni za udzielenie nam pomocy. Zapewniamy, że jeśli dostarczycie nam amunicję, to będzie miało wpływ na przebieg całej wojny. Dzięki temu wielu z nas przeżyje i będzie mogła dalej walczyć na froncie – mówi nagrany najemnik.

Na treść nagrania zareagował Prigożyn który wezwał Ministerstwo Obrony do natychmiastowego wsparcia. – Oni umierają za naszą ojczyznę. Nikogo nie obrażają, nikogo nie dyskredytują. Robią to, co do nich należy i bardzo proszą o pomoc i dostarczenie amunicji – powiedział w apelu do resortu kierowanego przez Siergieja Szojgu, z którym pozostaje w konflikcie.

