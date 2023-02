Kosmici, szpiedzy czy niegroźne balony? „Będziemy słyszeć o kolejnych obiektach”

Zaczęło się trochę niewinnie, trochę tajemniczo, a trochę zabawnie. Oto po amerykańskim niebie niespiesznie płynął sobie bezzałogowy balon. Można go było dostrzec gołym okiem, a że taki widok to rzecz niecodzienna, zaczęły się mnożyć pytania: co to za balon, czyj to balon, dokąd i po co leci.

Ciągnięta za język administracja rządowa oświadczyła, że balon należy do Chin i wyposażony jest w aparaturę szpiegującą. Chińczycy początkowo się wykręcali, jednak w końcu przyznali, że balon faktycznie jest ich własnością. Ale też przekonywali, że to obiekt cywilny – balon meteorologiczny, który przypadkowo zszedł z kursu i nie stanowi żadnego zagrożenia. Dlatego powinno się pozwolić mu spokojnie odlecieć.

Może i tak by się stało, gdyby losów balonu nie śledził cały świat, co postawiło władze USA pod presją wykonania jakiegoś ruchu. Bo skoro powiedziało się „A” i przypisało balonowi chińskie pochodzenie i szpiegowskie zamiary, to trzeba powiedzieć „B” i coś z takim nieproszonym gościem zrobić.