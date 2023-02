Dziwne zachowanie Putina podczas rozmowy z Łukaszenką. Uwagę przykuły... nogi

Władimir Putin spotkał się pod Moskwą z Aleksandrem Łukaszenką. Spotkanie przywódców Rosji i Białorusi przykuwa uwagę opinii publicznej, która śledzi niemal każdy ruch prezydentów obu krajów, zwłaszcza Putina. Podczas rozmowy polityków widać było, że stopy i nogi rosyjskiego przywódcy zachowują się w nietypowy sposób.

Władimir Putin spotkał się z Aleksandrem Łukaszenką. Uwagę przykuły stopy prezydenta Rosji

„Czy to alfabet Morse’a?” – skomentował w mediach społecznościowych doradca ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Anton Heraszczenko, który wstawił fragment nagrania z Putinem i Łukaszenką.

To kolejne nagranie z prezydentem Rosji, na którym jego stopa przykuwa główną uwagę. Podobnie było pod koniec listopada 2022 r. podczas spotkania Putina z prezydentem Kazachstanu Kasymem-Żomartem Tokajewem. Wówczas stopa rosyjskiego przywódcy zaczynała się drgać i kurczyć, co prawdopodobnie świadczy o chorobie Parkinsona. Jednym z częstych objawów tej chory jest niekontrolowana potrzeba, by poruszać kończynami.

Co dolega rosyjskiemu przywódcy? Lawina spekulacji nie ustaje

Wcześniej nietypowe odruchy Putina zauważono w połowie maja, kiedy prezydent Rosji spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Tadżykistanu. Putin miał również problemy z nogą, co można było zauważyć we wrześniu, kiedy pojawił się na poligonie, aby obserwować ćwiczenia wojskowe Wostok-2022. Wtedy rosyjski przywódca utykał, a zejście ze stopnia sprawiło mu dyskomfort.

Inne nagrania z Putinem wskazywały także, że prezydent Rosji wykonuje koliste ruchy nogą czy ma problemy z siedzeniem w jednej pozycji. Eksperci analizowali także jego niepewny chód i drżące nogi. To jedne z niewielu nietypowych zachowań Putina, na podstawie których przypisywano mu różne choroby. Kreml konsekwentnie jednak zaprzecza, że z rosyjskim przywódcą dzieje się coś złego.

