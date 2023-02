Przerażony tłum rzucił się do ucieczki. W centrum handlowym w Paryżu wybuchła panika

Do incydentu doszło w sobotę po południu w dzielnicy La Defense. Na nagraniach, które trafiły do sieci widać przestraszonych ludzi uciekających z centrum handlowego Les Quatre Temps.

Panika w centrum handlowym

W tłumie pojawiły się pogłoski o strzałach, wybuchła panika. Policja zdementowała jednak te doniesienia. Francuskie media podają, powołując się na policję, że ogromny hałas spowodował upadek z wysokości. Z górnych pięter centrum skoczył mężczyzna. Prawdopodobnie popełnił on samobójstwo. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Służby otoczyły kordonem cały teren centrum. Drogi dojazdowe i linia metra zostały jednak na krótko zamknięte, a mieszkańcom Paryża polecono by trzymali się chwilowo z daleka od tego terenu. Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin poinformował na Twitterze, że trwa operacja policyjna pod bezpośrednim nadzorem szefa paryskiej policji.

– Zostaliśmy zamknięci w sklepie w strefie bezpieczeństwa wraz z personelem – powiedział w rozmowie z „Le Parisien” jeden z mężczyzn, który robił zakupy w pobliskim sklepie. – Otrzymaliśmy bardzo niepokojące informacje, które wskazywały na strzały, a następnie samobójstwo – powiedział. Inny świadek relacjonował, że akurat z kolegą przebywał na dziedzińcu centrum, gdy zobaczył „biegnących ludzi i uzbrojonych po zęby policjantów” idących w ich stronę.

Paryżanie pamiętają o zamachach

Paryżanie wciąż mają w pamięci zamachy terrorystyczne, do których doszło w mieście w ostatnich latach. W serii ataków w 2015 r. zginęło 137 osób. We wrześniu 2020 r. panikę wywołał przelot myśliwca, który przekroczył barierę dźwięku. Przestraszeni Paryżanie w ciągu kilku minut zalali wówczas Twittera pytaniami o to, co się dzieje, i czy ktoś słyszał wybuch.

