Myśliwce F-16 kluczem do zwycięstwa Ukrainy. Wyciekła treść tajnego spotkania

Informację o treści rozmów gen. Cavoliego z przedstawicielami senatu, przekazało Politico, powołując się na anonimowych uczestników spotkania. Jak donoszą źródła serwisu, Cavoli miał stanowczo podkreślić, że przekazanie Ukrainie myśliwców F-16, może być decydujące dla losów wojny.

Co więcej, generał miał również stwierdzić, że USA i inne kraje NATO powinny jak najszybciej przekazać Kijowowi najbardziej zaawansowaną broń, z jaką mogą się rozstać. Jego zdaniem kluczowe będą pociski dalekiego zasięgu, które pozwolą na ostrzelanie bardziej oddalonych rosyjskich pozycji, w tym kwaterę główną i linię zaopatrzenia, co mogłoby spowolnić rosyjską machinę wojenną. Tego typu broń oraz myśliwce, zdaniem generała, mają być kluczowe dla zwycięstwa nad rosyjską armią.

O dostarczenie myśliwców apelował wielokrotnie prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślając, że ukraińscy piloci są wystarczająco dobrze wyszkolenie, by pilotować amerykańskie maszyny, które pozwoliłyby zdecydowanie zapanować nad ukraińskim niebem.

Wojna totalna

Serwis Politico rozmawiał również z urzędnikiem NATO, który wziął udział w spotkaniu z generałem. Z jego słów wynika, że argumentem za przekazaniem broni Ukrainie, są również słabnące możliwości rosyjskiej armii, która utknęła w Donbasie, próbując zdobyć strategiczne cele, wysyłając na front niewyszkolonych poborowych. Jego zdaniem, przekazanie broni w tym momencie mogłoby ostatecznie przechylić szale zwycięstwa na stronę Ukrainy i uniemożliwić najeźdźcom przegrupowanie.

Jak jednak podkreślił, nie należy spodziewać się szybkiego zakończenia konfliktu. — Ludzie muszą być świadomi, że to będzie długa walka. To jest wojna. To nie jest kryzys. To nie jest jakiś mały incydent, którym można zarządzać. To nie jest potyczka. To jest wojna totalna – powiedział urzędnik.

