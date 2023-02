Były prezydent Rosji odpowiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nazwał go „klaunem” i „błaznem”

Wołodymyr Zełenski odniósł się do wywiadu przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Mark Milley stwierdził, że jego zdaniem wojna Rosji z Ukrainą zakończy się przy stole negocjacyjnym. Ukraiński przywódca skomentował potencjalne rozmowy z prezydentem Rosji. – Pytanie brzmi: z kim? Z Władimirem Putinem? Nie. Bo nie ma zaufania. Dialog z nim? Nie. Bo nie ma zaufania – zaznaczył Zełenski.

Wołodymyr Zełenski wykluczył możliwość negocjacji z Władimirem Putinem. Jest reakcja

Przywódcy Ukrainy odpowiedział w mediach społecznościowych Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent Rosji na wstępnie nazwał Zełenskiego „klaunem”, a następnie stwierdził, że postawa Zełenskiego, który odmawia negocjacji z Putinem, „niby nie jest niczym nowym, ale jest pewien niuans, który pominął ukraiński przywódca, choć doskonale go rozumie”.

„Nie będzie musiał negocjować. Będzie musiał podpisać to, co mu się każe. Chociaż szczerze mówiąc, ten dokument nie będzie wart swojej wagi na papierze. Można przypomnieć sobie porozumienia mińskie podpisane przez jego poprzednika. Każdy nowy błazen w Kijowie zwykle odchodzi od spuścizny swojego poprzednika i zaczyna swój program cyrkowy od nowa” – podkreślił Miedwiediew.

Dmitrij Miedwiediew uderza w prezydenta Ukrainy. Nazwał go „klaunem”

Na koniec były prezydent Rosji nawiązał do rosyjskiego prozaika Wiktora Pielewina i jego dzieła „Empire V”. Książka opowiada o nieudaczniku, który odpowiedział na ogłoszenia prasowe obiecujące mu sukces życiowy. Główny bohater trafia do bractwa wampirów, gdzie dowiaduje się, kto rzeczywiście rządzi światem. Pomiędzy wampirami i ludźmi ma być jeszcze pośrednia grupa. Zdaniem Miedwiediewa to „opowieść o prawdziwym nadczłowieku, gdzie wyjaśniono, dla kogo pracują klauni”.

