W poniedziałek przez południem Joe Biden niespodziewanie przybył do Kijowa, czym wywołał międzynarodowe poruszenie. Sieć podbija nagranie, na którym prezydent USA spacerował z Wołodymyrem Zełenskim, a w tle słychać było syreny alarmowe. Temperatura musiała wzrosnąć również na Kremlu. Zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej Michaił Szeremet odgrażał się już, że wizyta prezydenta USA to „wyzywający i rażący krok”, który „będzie miał bezlitosne konsekwencje”.

Głos zabrała także rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Zaczyna jednak swój wpis na Telegramie od stwierdzenia, że niedawno opublikowane, wstrząsające materiały, na których widać byłego prezydenta Gruzji Micheila Saakaszwilego, „nie wiadomo w jaki sposób trafiły do dyspozycji CNN”. „Wszyscy wiedzą, że Saakaszwili jest materiałem opracowanym przez Zachód” – przekonuje propagandystka. „Więc kto to tak kręci? Odpowiedź nadeszła (kto by się zdziwił) ze Stanów Zjednoczonych” – pisze dalej.

Zacharowa grozi Zełenskiemu

Rzeczniczka MSZ Rosji twierdzi, że do Saakaszwilego „dawno dołączyła amerykańska grupa lobbystyczna”, w której jednym z partnerów jest Massimo Di Angelo, prawnik byłego gruzińskiego prezydenta. Zdaniem Zacharowej świadczy o tym śledztwo Reutersa, które oparte było „na danych Departamentu Sprawiedliwości USA”. „Saakaszwili płaci, by zostać zapamiętanym na Zachodzie” – stwierdza dalej.

„Los Saakaszwilego, los Guaido (były prezydent Wenezueli – przyp. red.), jest tym, co czeka tych wszystkich, którzy sprzedali swoje życie Amerykanom: przeklętych przez własny naród, bezużytecznych, zmuszonych do hojnego wydawania pieniędzy zarobionych w Ameryce za zdradę ich krajów na amerykańskich prawników” – napisała Zacharowa. „Biorąc pod uwagę dzisiejsze nagranie Bidena ze swoim podopiecznym Zełenskim z Kijowa, nie można zapomnieć o losie wszystkich wcześniejszych amerykańskich projektów” – dodała.

Czytaj też:

Były prezydent Rosji odpowiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nazwał go „klaunem” i „błaznem”Czytaj też:

Myśliwce F-16 kluczem do zwycięstwa Ukrainy. Wyciekła treść tajnego spotkania